طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی در خراسان رضوی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر لبافی در اولین جلسه کمیته اشتغال اتباع خارجی گفت: برابر دستور العمل کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی در وزارت کشور به زودی نسبت به اجرای طرح ساماندهی اشتغال اتباع خارجی توسط بخش خصوصی و با همکاری مراکز کاریابی در استان اقدام خواهد شد.

لبافی در ادامه بیان داشت : فرآیند بدین صورت است که تبعه خارجی جهت اشتغال به کار در قالب 42 شغل مجاز در کاریابی هایی که اسامی آنان اعلام خواهد شد ثبت نام می کنند و کارفرمایانی که نیاز به فعالیت این افراد دارند با مراجعه به این کاریابی ها نسبت به تامین نیروی خود اقدام خواهند کرد.

در واقع کاریابی ها پل ارتباطی بین تبعه خارجی و کارفرما هستند که ضمن معرفی نیرو به کارفرمایان بر عملکرد تبعه خارجی، دریافت حقوق و مزایای قانونی وی، امور قراردادها، برخورد با کارفرما در صورت عدم پرداخت حقوق و مزایا، ورود و خروج قانونی و اقامت آنان، پرداخت حق بیمه تبعه توسط کارفرما نظارت کامل دارند.

وی افزود: این طرح در خراسان رضوی و قم بصورت آزمایشی اجرا می شود و برنامه ریزی شده این طرح در ابتدا توسط هشت کاریابی در شهرستان مشهد و همچنین دو کاریابی در شهرستان های نیشابور و گناباد پیاده سازی شود.

مدیر کل اتباع خارجی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه از حساسیت و اهمیت این طرح خبر داد و اظهار داشت: در واقع دولت با اجرای این طرح بخشی از وظایف نظارتی خود را به بخش خصوصی واگذار می کند.

محمد عجمی گفت: عواقب هرگونه تخلف در زمینه اقامت و اشتغال تبعه خارجی به عهده کاریابی است و در صورت مشاهده با این موسسات برخورد قانونی خواهد شد.

وی عنوان کرد: هرگونه جابه جایی محل سکونت و یا اشتغال تبعه خارجی باید با اطلاع کاریابی صورت پذیرد و کاریابی ها موظف اند در این رابطه بازدید های دوره ای را برنامه ریزی کنند تا از هرگونه تخلف احتمالی ممانعت به عمل آید.