بخش کشاورزی در مقایسه با سایر حوزه ها مورد بی مهری واقع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن نژاد شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در کشور مورد بی مهری سایر بخش های اقتصادی است، گفت: به دلیل عدم همراهی سایر بخش های اقتصادی، محصولات کشاورزی کشور توان رقابت با تولیدات خارجی را ندارند.

وی با بیان اینکه قیمت کالای تولید شده در بخش کشاورزی متناسب با میزان هزینه های صورت گرفته در این بخش نیست، افزود: با محاسبه هزینه های تمام شده بخش کشاورزی قیمت محصولات تولید شده در این بخش بسیار کمتر از سایر نقاط جهان است و به همین دلیل ضرر این کار متوجه کشاورز است.

مدیرکل جهاد کشاورزی کردستان خواستار تقویت بخش کشاورزی به منظور حمایت بیشتر از بخش تولید شد و گفت: یارانه های این بخش باید به موقع پرداخت شود و خوداتکایی در بخش کشاورزی نیز نیازمند توجه بیشتر مسئولان دستگاه ها و سازمان های دولتی است.

حسن ‌نژاد افزود: کشورهای تولید کننده محصولات عمده و استراتژیک مانند برنج، گندم، ذرت و جو برای صادرات این محصولات به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی از یارانه تقویت کننده در این بخش برخوردار هستند و مالیاتی برای صادرات آن پرداخت نمی‌ کنند.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها و شرکت‌ ها برای تصرف و ایجاد انحصار بازار کشورهای دیگر سیاست خاصی را اعمال می کنند، اظهار داشت: در این گونه کشورها دولت حمایت های خاصی را از بخش کشاورزی برای صادرات بیشتر محصولات انجام می دهد.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان عنوان کرد: اتکای کامل و خود اتکایی در محصولات کشاورزی از موضوعات مهمی است که متاسفانه در عمل توجه کم تری روی این موضوع صورت گرفته است و انتظار می رود که مسئولان استانی و کشوری اهمیت جدی تری به این بخش داشته باشند.