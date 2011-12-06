ثبت سفارش میوه ها با مجوز وزارت صنعت و معدن کلید خورد

رضا فتوحی در گفتگو با مهر درباره اظهارات اخیر برخی مسئولان وزارت صنعت و معدن مبنی بر این که چرا در صورت ممنوعیت میوه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفظ نباتات همچنان کار کنترل میوه های وارداتی را به لحاظ آفات و مسائل دیگر انجام می دهد؟ گفت: براساس ماده 4 قانون صادرات و واردات، سازمان حفظ نباتات مسئولیت کنترل موازین بهداشتی محصولات وارداتی را بر عهده دارد. هر محموله کالایی که از کشور دیگری وارد می شود باید برگه گواهی بهداشت داشته باشد.

رئیس سازمان حفظ نباتات اظهار داشت: وظیفه ما این است که برگه گواهی بهداشت محموله وارداتی را کنترل کرده و پس از انطباق با موازین بهداشتی مجوز صادر کنیم.

وی درباره ممنوعیت واردات انواع میوه تصریح کرد: کسانی که میوه وارد می کنند پس از پرداخت پول و ثبت سفارش مجوز می گیرند. آخرین مجوزی که برای ورود یک محموله صادر می شود از سوی سازمان حفظ نباتات است.

فتوحی بیان کرد: تنها در صورتی می توانیم از ورود محموله های وارداتی جلوگیری کنیم که از نظر بهداشتی مشکل داشته باشند.

این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات با بیان این که مخالف واردات میوه هستیم، گفت: با توجه به رتبه 8 ایران در دنیا برای تولید محصولات کشاورزی نیازی به واردات میوه نداریم.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید مجوز ثبت سفارش را صادر می کرده است؛ بر اساس قانون صادرات واردات افرادی که اقدام به واردات می کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند بنابراین ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن وتجارت کلید زده می شود.

فتوحی با اشاره به ماده 103 قانون امور گمرک، گفت: طبق قانون گمرک محموله مورد نظر باید در اولین گمرک مجاز کنترل شود.

وی افزود: سازمان حفظ نباتات براساس ماده 11 قانون حفظ نباتات که در سال 46 به تصویب رسید، تنها در زمینه جلوگیری از ورود بیماری و آفت به کشور محصول است؛ در غیر این صورت نمی تواند از ورود یک محموله جلوگیری کند.

این مقام مسئول در سازمان حفظ نباتات اعلام کرد: طبق ماده 24 قانون واردات و صادرات وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای قوانین است بنابراین آنها مسئول جلوگیری از واردات هستند.