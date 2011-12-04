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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۹

چگینی:

سالانه 270 تن عسل در شهرستان قزوین تولید می شود

سالانه 270 تن عسل در شهرستان قزوین تولید می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: سالانه بیش از 270 عسل در مناطق مختلف استان تولید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی زنبورداراتن استان روز یکشنبه در محل سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.
 
ولی چگینی در این مراسم اظهارداشت: سالانه بیش از 270 تن عسل در مناطق مختلف استان تولید و روانه بازار می شود.
 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: این میزان عسل از40 هزار کلنی زنبورعسل توسط 600 بهره بردار تولید و برداشت می شود.
 
وی در خصوص اهداف برگزاری کارگاههای آموزشی تصریح کرد: آشنایی زنبورداران با یافته های تحقیقاتی و فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات بین تولید کنندگان، کارشناسان و محققین از مهمترین دست آوردها و اهداف برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی است.
 
این مسئول افزود: در راستای دستیابی به افزایش عملکرد در زنبورستان ها این کارگاههای نقش موثری داشته و ‌شرکت کنندگان در این گردهمایی نیز با روشهای نوین پرورش و تولید عسل آشنا شده و به تبادل اطلاعات خود با محققین و کارشناسان در این زمینه اقدام می کنند. 
 
چگینی در پایان اظهار امیدواری کرد با اجرای گردهمایی های تخصصی به افزایش بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی کمک شده و چشم انداز روشنی برای تولید عسل در شهرستان فراهم شود.
 
در ادامه رسولی نماینده اتحادیه مرکزی زنبورداران کشور و مسئول اجرایی بیمه زنبورداران تامین اجتماعی در خصوص بیمه زنبورستانها مطالبی بیان کرد.
 
 
کد مطلب 1476505

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