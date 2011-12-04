گرایش ملتها به سمت فرهنگ غربی از اهداف استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده شامگاه شنبه در گردهمایی مراکز آزاد فنی و حرفه ای استان که به مناسب گرامیداشت هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: سلطه کشورهای استکباری جهان بر سایر ملت های آزادیخواه، امروزه با شیوه جدیدی دنبال می شود که تخریب ارزش های فرهنگی ملت ها یکی از راه های تحقق این هدف سلطه جویانه است.

وی افزود: تغییر ساختار اجتماعی ملل مختلف از جمله در زمینه پوشش زنان و مردان و گرایش به سمت استفاده از الگوهای غربی موجب شده است تا جوامع با دوری از ارزش های فرهنگی خود به سمت اهداف شبکه های ضد فرهنگی بیگانگان حرکت کنند.

حسن زاده ادامه داد: ماهواره، اینترنت و سایر عرصه های ارتباطی از مهمترین راه های نفوذ استکبار جهانی در کانون خانواده هاست و تقلید کورکورانه افراد ساده اندیش از الگوهای غربی، ماهیت فرهنگی ملت های جهان را با تهدید جدی مواجه ساخته است و باید در مقابل این توطئه ها ایستادگی کرد.

وی عنوان کرد: حمایت استکبار جهانی از ناهنجاری های اجتماعی نظیر بی بندوباری، قاچاق و سایر مقوله های مخرب، خود گواه روشن تلاش کشورهای مرتجع برای به زانو درآوردن فرهنگ های مستقل در جهان است و به همین دلیل کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تهدید جدی تهاجم فرهنگی غرب قرار دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان در پایان گفت: با حمایت باندهای استکباری سالانه مقادیر زیادی کالای قاچاق و به ویژه مشروبات الکلی از طریق مرزها وارد کشور می شود و هزینه های فراوانی را بر دوش دولت تحمیل می کند که لازم است با برنامه ریزی مناسب در راستای بی اثر کردن این توطئه ها تلاش کرد.