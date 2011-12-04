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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

مقدم زاده:

27 کارگاه آموزشی ویژه زوجین در مشهد آغاز شد

27 کارگاه آموزشی ویژه زوجین در مشهد آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر فرهنگسرای خانواده از آغاز 27 کارگاه آموزشی در راستای تحکیم بنیان خانواده ویژه زوجین در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین مقدم زاده گفت: این کارگاه های آموزشی برای زوجین طرح کوچه خوشبختی برگزار می شود که در مرحله های قبل 15 کارگاه توجیهی طی دو هفته برگزارشده و استقبال خوبی را نیز به همراه داشته است.

وی در ادامه گفت: کلیپ های آموزش، سخنرانی اساتید برجسته با موضوع مهارت ارتباط موثر زوجین از برنامه های این کارگاه هاست.

مقدم زاده تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء سطح کیفی زندگی زوجین را از اهداف این برنامه دانست و اظهار داشت: در هر فرهنگسرا روزانه 40 زوج برای این کارگاه های یک روزه حضورخواهند داشت.

وی افزود: این کارگاه های آموزشی برای زوجین توسط این فرهنگسرا و هفت فرهنگسرای دیگر در مشهد آغاز به کار کرده است.

کد مطلب 1476510

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