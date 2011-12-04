نظارت به ذبح دام در فهرج تشدید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی بمان دشتی گفت: اکیپ های نظارتی دامپزشکی در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان گوشت دام های نذری و تامین بهداشت عمومی آماده خدمت رسانی به همشهریان هستند.

بمان دشتی ابراز داشت: بازرسین بهداشتی دامپزشکی در قالب اکیپ های ثابت و سیار کنترل و نظارت بهداشتی در قالب دو شیفت کاری سازماندهی شده اند.

وی بیان داشت: اکیپ های سیار در میادین اصلی شهر و مسیر اصلی حرکت دسته های عزاداری استقرار یافته و پاسخگوی همشریان خواهد بود و کلیه خدمات بهداشتی و بازرسی قبل و بعد از کشتار را به صورت رایگان انجام می دهند.

این مسئول یادآور شد: این اکیپ ها طی دوشیفت کاری از هفت صبح تا 9شب آماده خدمت رسانی به مراجعین هستند.

وی همچنین از شهروندان خواست از کشتار دام های بیمار خودداری کنند.

