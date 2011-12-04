پیروزی مخالفان دولت نابودی مالزی است/ کسب دو سوم آرا ایده آل ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "نجیب رزاق" در حضور سه هزار تن از نمایندگان این حزب در مرکز تجارت جهانی پوترا در سخنانی اعلام کرد : رای دهندگان باید متقاعد شوند در صورت پیروزی ائتلاف مخالفان دولت در این انتخابات، مالزی رو به نابودی خواهد رفت.

وی نسبت به حمایت حزب آمنو از حقوق و مذهب مالایی ها ابراز اطمینان کرد و در عین حال گفت: حمایت و پشتیبانی غیر مالایی ها از این حزب برای پیروزی در انتخابات آینده این کشور ضروری است .

نجیب که ریاست حزب آمنو را نیز بر عهده دارد کسب دو سوم آرا توسط حزب آمنو در انتخابات آینده را نتیجه ای ایده آل برای این حزب دانست و در عین حال گفت: آنچه مهم است پیروزی قاطع و تشکیل یک دولت قوی است.

وی همچنین دریک حمله تمام عیار به رهبر مخالفان دولت گفت: انور ابراهیم تمام اعتبار خود را پس از شسکت سه سال پیش برای به دست گرفتن قدرت از دست داده است.

سیزدهمین انتخابات سراسری مالزی طبق برنامه زمانی سال 2013 انجام می شود، اما دولت مالزی قصد دارد انتخابات را پیش از موعد مقرر در سه ماهه نخست سال آینده میلادی برگزار کند.