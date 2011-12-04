اروپا در لبه پرتگاه قرار دارد/ خطر فروپاشی منطقه یورو جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "رادسلاو سیکورسکی " وزیر امور خارجه لهستان در مقاله ای که در نشریه "دی سایت" به چاپ رسیده است، گفت : فروپاشی منطقه یورو یک بحران گسترده در سیستم مالی ما به بار خواهد آورد. اگر ما نمی خواهیم خود را در معرض خطر نابودی اتحادیه اروپا قرار دهیم تنها یک انتخاب داریم و آن هم یکپارچگی و اتحاد عمیق تر است.

وی در بخش دیگری از این مقاله خاطر نشان کرد لهستان امروز دیگر یک منبع مشکلات نبوده، بلکه یک راه حل برای اروپا به شمار می رود. ما حالا این توانایی و اراده را داریم که در امور مشارکت داشته باشیم.

"سیکورسکی" در بخش دیگری از این مقاله یاد آور شد که نخست وزیر کشور ما در جریان معرفی کابینه اظهار داشت ما برای اینکه با اطمینان سال آینده را سپری کنیم و امنیت اقتصادی خود را در سالها و دهه های بعد تضمین کنیم باید در این راه قربانی بدهیم.

وزیر خارجه لهستان همچین خاطر نشان کرد: ما می خواهیم منطقه یورو زنده بماند و می خواهیم که بخشی از آن باشیم.



وی در بخش دیگری از این مقاله تاکید کرد : بزرگترین تهدید برای امنیت و رفاه اروپا و لهستان تروریسم ،طالبان و راکت های روسی نیست. بزرگترین تهدید برای ما فروپاشی منطقه یورو است.

وی افزود: من از آلمان می خواهم که به زنده ماندن و گسترش منطقه یورو کمک کند چرا که هیچ کس دیگر نمی تواند این کار را انجام دهد. آلمان نباید در رهبری خود بر اروپا شکست بخورد.

"سیکورسکی" در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه اگر ما به صورت مشترک و هماهنگ رفتار کنیم می توانیم به یک ابرقدرت واقعی تبدیل شویم گفت : ولی ما در حال حاضر در لبه پرتگاه قرار گرفته ایم. این لحظات وحشتناک ترین دوران زندگی من و همچنین یک چالش بزرگ است. نسل آینده در این باره بررسی خواهند کرد که ما چه کارهایی انجام دادیم. من به عنوان یک لهستانی و اروپایی می گویم که حالا وقت عمل است.

لازم به ذکر است که دی سایت این مقاله را بر اساس سخنرانی اخیر وزیر امور خارجه لهستان در برلین گرد آوری کرده است.

