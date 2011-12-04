35 خانوار جماران در تاریکی به سر می برند/ ورزش در زمین کشاورزی!

به گزارش خبرنگار مهر، روستای جماران با داشتن 800 نفر جمعیت در قالب 200 خانوار در 45 کیلومتری شهر آق قلا واقع شده و از توابع بخش مرکزی شهرستان به حساب می آید.

به گفته شورایاران، به رغم آنکه خانوارهای بدون برق در محدوده داخلی بافت سکونت دارند ولی تاکنون برقرسانی به این خانوارها صورت نگرفته است.

در عین حال متولیان برق شهرستان آق قلا معتقدند، طرح برق رسانی به خانوارهای بدون برق جماران در قالب طرح روستاهای بدون برق در دست اجراست.

علاوه بر نداشتن برق برخی خانوارها، ضعف و افت ولتاژ برق و نداشتن زمین ورزشی از جمله مشکلات روسنای جماران عنوان شده است.

رئیس شورای روستای جماران گفت: حدود 50 خانوار این روستا فاقد برق هستند، این درحالیست که از سال 80 برای رفع این مشکل پیگیریهای لازم صورت گرفته است.

ابراهیم سنچولی افزود: محدوده ای که این خانوارها سکونت دارند، جزو داخل بافت بوده و طرح هادی نیز دارد.

وی عنوان کرد: تاکنون پیگیریهای لازم برای رفع مشکل مربوط شده ولی نتیجه بخش نبوده است و مسئولان، نداشتن اعتبار را بهانه ای برای اجرای طرح عنوان می کنند.

سنجولی یادآورشد: علاوه بر برق دار نبودن تعدادی از خانوارها، ضعف و افت شدید ولتاژ برق نیز از دیگر مشکلاتی است که اهالی را رنج می دهد.

رئیس شورای روستای جماران گفت: مشکل افت ولتاژ برق روستا بحدی است که در فصل تابستان از وسایلی نظیر یخچال نمی توانیم استفاده کنیم.

وی عنوان کرد: ضعف و افت ولتاژ برق همواره موجب سوختن وسایل برقی خانوارهای منطقه می شود و باید برای رفع این مشکل چاره جویی شود.

سنچولی یادآورشد: هم اکنون در ماه محرم نیز بسر می بریم، بسیاری از لامپ تیرهای معابر روستا سوخته است و نیاز است مسئولان در این زمینه نیز اقدام کنند.

مشکل نداشتن زمین ورزشی مناسب از دیگر مشکلاتی است که توسط اهالی روستای جماران مطرح شد و این عامل سبب شد تا زمینهای کشاورزی برای ورزش مورد بهره گیری قرار گیرند.

حمید لکزایی مسئول تیمهای ورزشی روستای جماران گفت: این روستا از داشتن زمین ورزشی مناسب محروم است و جوانان در داخل زمینهای کشاورزی به ورزش مشغول هستند.

وی اظهار داشت: نداشتن زمین مناسب درحالیست که علاقمندان ورزشی زیادی رد روستا وجود دارد و نیاز است برای رفع مشکل مسئولان تعامل داشته باشند.

وی عنوان کرد: همچنین اکنون برای تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز مانند توپ و لباس باید از جوانان وجه دریافت کنیم که به دلیل کشاورزی بودن منطقه مشکلاتی وجود دارد.

فرماندار آق قلا نیز دستور ویژه برای رسیدگی به مشکلات روستای جماران را صادر کرد.

حاجی گلدی کر در پیگیری خبرنگار مهر درباره مشکلات روستای جماران، مسئول فنی فرمانداری شهرستان را مسئول رسیدگی این مسئله کرد.

شاهی رئیس اداره برق شهرستان آق قلا نیز با اشاره به اینکه 35 خانوار روستای جماران بدون برق هستند، گفت: برای برق رسانی به این خانوارها اطلاع رسانی لازم از سوی شرکت صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: این مسئله تحت عنوان روستای بدون برق اعلام شد ولی تاکنون پاسخی از سوی توانیر داده نشد و در عین حال با دستور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مقرر شد برای رفع مشکل اهالی، از منابع داخلی تامین اعتبار شود.

وی عنوان کرد: امروز قرار بود پیمانکار برای حفر چاه و نصب تیرهای برق به روستا اعزام شود و پایه ها نیز به روستا منتقل شده است.

شاهی بیان داشت: با مناسب شدن شرایط آب و هوایی و در اسرع وقت کار نصب تیرها صورت می گیرد.

مدیربرق آق قلا در خصوص ضعف ولتاژ برق در روستای جماران گفت: مصرف برق دست این شرکت نیست و به خود اهالی بر می گیرد و نیاز است در مصرف برق مدیریت و صرفه جویی شود.

شاهی با بیان اینکه این شهرستان جزو مناطق سه گرمسیری محسوب می شود، گفت: میزان پیک مصرف در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال 60 درصد رشد یافته است.

وی افزود: با اینحال برخی نقاط دچار افت ولتاژ برق در شهرستان شناسایی شد و براساس اولویت نسبت به رفع مشکلات اقدام می شود.

شاهی درباره لامپ سوخته معابر شهری و روستایی نیز بیان داشت: این شرکت دارای یک دستگاه بالابر است که دو شهر و 75 روستا را پوشش می دهد.

وی خواهان تعامل و همکاری شوراها و دهیاران با این شرکت شد و گفت: درصوت اطلاع رسانی نسبت به تعویض لامپهای سوخته اقدام می شود و مشکلی در این حوزه نداریم.

شهرستان آق قلا در شمال گلستان 9 هزار و 800 مشترک برق دارد.