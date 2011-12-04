پایگاه خبری شمسه راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، این سایت که با آدرس shamseh.ir برروی فضای اینترنت در دسترس کاربران قرار داد اخبار متنوعی با موضوع فرهنگ، هنر،اندیشه و.... را برای مخاطبان ارائه می نماید.

این سایت در تلاش خواهد بود برنامه های فرهنگی ،هنری و نقطه نظرات اصحاب فرهنگ و هنر را به اطلاع مردم برساند.

علاقمندان به انعکاس فعالیت های فرهنگی،هنری و همچنین حرفه خبرنگاری می توانند با ثبت نام در بخش خبرنگاران افتخاری در اطلاع رسانی بیشتر این سایت مشارکت کرده و اخبار مورد علاقه خود را برای انتشار در اختیار سایت قرار دهند.

