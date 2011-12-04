آزمون عملی تربیت بدنی شمالغرب کشور با حضور 1300 داوطلب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دباغ نیکوخصلت، نماینده تام­الاختیار دانشگاه تبریز در آزمون عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی منطقه شمالغرب، گفت: در این آزمون داوطلبان کنکور سراسری استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل شرکت داشتند.

سعید دباغ نیکوخصلت با بیان اینکه این آزمون طی دو روز به طور جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر برگزار شد، افزود: شرکت­کنندگان در این آزمون در بخش پسران با حضور 700 نفر و در بخش دختران با حضور 600 داوطلب تشکیل شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز هدف از برگزاری این آزمون را رتبه بندی وضعیت تندرستی و آمادگی جسمانی داوطلبان و در نهایت تاثیر در رتبه نهایی داوطلبان رشته تربیت­بدنی برای گزینش در دانشگاه‌ها اعلام کرد و با اشاره به حضور ناظران پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و نماینده سازمان سنجش و آموزش کشور در طول برگزاری آزمون عملی تربیت بدنی و علوم ورزشی منطقه شمالغرب کشور، گفت: در برگزاری این آزمون طبق روال سال‌های گذشته 140 نفر از اساتید، دانشجویان و کادر اجرایی زبده در عرصه علوم ورزشی همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه این آزمون در 9 بخش شامل: بارفیکس، دریبل توپ با پا، دریبل توپ با دست، دراز و نشست، پرش از روی مانع، غلت و حفظ تعادل، چابکی، پرتاب توپ مدیسن بال و دویدن برگزار شد، بیان کرد: نتایج این آزمون در دی ماه سال جاری از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است در طول برگزاری این آزمون دکتر سید محمد تقی علوی، رئیس دانشگاه تبریز، منصور بیرامی رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، سعید اهری­زاد مدیرکل اداره تربیت بدنی دانشگاه تبریز و جمعی از مدیران از مراحل مختلف آزمون بازدید کردند.

گفتنی است گر‌وه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز در سال 1367 تاسیس شده و هم اکنون در سه گرایش فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی در مقطع کارشناسی و در دو گرایش فیزیولوژی ورزشی، مدیریت ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.