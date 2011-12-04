استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نیکزاد صبح یکشنبه در همایش فرمانداران و بخشداران استان، اظهار داشت: در طول33 سال عمر پر برکت انقلاب اسلامی به‌ طور متوسط یک انتخابات برگزار شده و هر کدام برگ زرینی است که در کارنامه نظام می‌درخشد.

نیکزاد تاکید کرد: برای رسیدن به این هدف و برگزاری انتخاباتی سالم، با نشاط و پر شور باید با اعتماد سازی، این اطمینان را به مردم بدهیم که با اصل امانتداری و اجرای مر قانون هیچگونه نقصانی در انتخابات نخواهد بود.

وی بیان داشت: این انتخابات اولین انتخابات پس از فتنه 88 است که دشمنان خارجی و داخلی برای براندازی نظام طراحی کرده بودند و همه ترفندها و دسیسه‌های آنها با تدبیر رهبری و مردم نقش بر آب شد، براین اساس باید با اقتدارتر از دوره‌های گذشته برگزار شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز دشمن در پی این است که از هر موضوع کم اهمیتی بهانه و عیب جویی کرده و با تحریک فردی، جمعی و یا گروهی اقدام به تخریب‌گری، اخلال، سیاه نمایی و تشتت کند و فضای سالم و با نشاط انتخابات را به گونه‌ای دیگر جلوه دهند.

وی تاکید کرد: باید هوشیار بود و مسائل را با دقت و آن‌طوریکه در شان نظام و مردم ما است مدیریت کرد و به پیش برد.

نیکزاد با اشاره به اینکه انتخابات عرصه رقابت سالم برای صیانت از ارزش‌ها، آرمان‌های امام راحل و رهبری، انقلاب و نظام است، گفت: ایجاد شرایط و مهیا کردن تمام امکانات برای آحاد مردم در مناطق دور افتاده و صعب‌العور و نزدیک در پای صندوق‌های رای وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی و پشتیبانی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: هرکسی برای حضور در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندیدا شده سرمایه این مملکت و عزیز ما است و ما حق نداریم از این سرمایه‌ها پشتیبانی و استفاده نکنیم و آنها هم باید در مراحل مختلف انتخابات پایبند قانون باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: براساس برنامه‌های زمانبندی شده و تلاش‌هایی که می‌شود، زمینه به لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و رایانه‌ای کردن انتخابات ایجاد و شرایط سالم و امن انتخاباتی برای مشارکت حداکثری و گسترده در استان به نحو مطلوب فراهم شود.