به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی راسخ گفت: به دنبال درخواست فعالان اقتصادی مبنی بر برپایی نشستی مستقیم و رو در رو با رئیس کل بانک مرکزی، اتاق تهران به طور رسمی از محمود بهمنی برای حضور در نشست صبحانه با مسئولان اتاق تهران دعوت کرد و وی نیز به این درخواست پاسخ مثبت داد.

دبیرکل اتاق تهران افزود: نشست صبحانه نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه آینده، 20 آذر ماه در طبقه هشتم اتاق تهران برگزار می‌شود.

نشست صبحانه با رئیس کل بانک مرکزی ساعت 7 صبح روز یکشنبه 20 آذرماه در طبقه هشتم اتاق تهران برگزار می شود و به طور قطع این نشست طعم نرخ ارز را خواهد داشت.

به گفته وی اتاق تهران دعوتنامه حضور در نشست های صبحانه با مسئولان را برای وزرای بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نیز کار و امور اجتماعی ارسال کرده و فعالان اقتصادی منتظر پاسخ مثبت از سوی این دو عضو کابینه هستند.

راسخ از حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در اتاق تهران خبر داد و خاطرنشان کرد: در راستای اجرای تبصره 28 قانون بودجه، رئیس اتاق تهران، مدیران عامل بانکهای کشور را به اتاق تهران دعوت کرد تا در نشست با آنها، مدیران عامل بانک ها نسبت به اجرای این تبصره قانونی جدی تر وارد عمل شوند.

وی یادآور شد که عصر یکشنبه آتی و پس از نشست فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در اتاق تهران حاضر می شود و در نشستی با مسئولان اتاق، پیرامون اجرای تبصره 28 قانون بودجه توضیحاتی خواهد داد.