کمبود پارکینگ از عوامل ترافیک گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین، ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون توسعه عمران شورای شهر افزود: پارکهای بی ضابطه اتومبیل در حاشیه های خیابان های اصلی سطح شهر یکی از عوامل اصلی ترافیک سنگین گرگان است که نیازمند تدبیر و برنامه ریزی دقیق است.

وی با اشاره به اینکه فضای حاشیه خیابان ها متعلق به تمامی شهروندان است، عنوان کرد: با افزایش هزینه های پارک حاشیه ای می توان به کاهش پارک حاشیه ای محدوده معابر اصلی شهر، تسهیل تردد وسایل نقلیه و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و گرایش بیشتر به وسایل حمل و نقل عمومی کمک کرد.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر گرگان گفت: توسعه پارکینگ های عمومی و طبقاتی می تواند کمبود فضاهای پارک خودرو در شهر را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: بنا به محاسبات پژوهشگران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری، زمان توقف وسیله نقلیه بیش از زمان تردد آنها است و نبودن مکان‌های مناسب و کافی برای توقف خودروها در نهایت به کاهش کارآیی و کشش معابر و اخلال در ترافیک جاری می‌انجامد که یکی از اقدامات مؤثر در بهبود وضعیت حمل و نقل شهری، ایجاد پارکینگ های عمومی و طبقاتی در نقاط مختلف شهری است.