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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۰۳

گرزین:

کمبود پارکینگ از عوامل ترافیک گرگان است

کمبود پارکینگ از عوامل ترافیک گرگان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر گرگان گفت: کمبود پارکینگ برای مجتمع های تجاری و اداری یکی از عوامل ترافیک گرگان محسوب می شود که حاصل بی برنامه گی مدیریت شهری است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین، ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون توسعه عمران شورای شهر افزود: پارکهای بی ضابطه اتومبیل در حاشیه های خیابان های اصلی سطح شهر یکی از عوامل اصلی ترافیک سنگین گرگان است که نیازمند تدبیر و برنامه ریزی دقیق است.

وی با اشاره به اینکه فضای حاشیه خیابان ها متعلق به تمامی شهروندان است، عنوان کرد: با افزایش هزینه های پارک حاشیه ای می توان به کاهش پارک حاشیه ای محدوده معابر اصلی شهر، تسهیل تردد وسایل نقلیه و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و گرایش بیشتر به وسایل حمل و نقل عمومی کمک کرد.

رئیس کمیسیون توسعه، عمران و حمل و نقل شهری شورای اسلامی شهر گرگان گفت: توسعه پارکینگ های عمومی و طبقاتی می تواند کمبود فضاهای پارک خودرو در شهر را مرتفع کند.

وی تصریح کرد: بنا به محاسبات پژوهشگران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهری، زمان توقف وسیله نقلیه بیش از زمان تردد آنها است و نبودن مکان‌های مناسب و کافی برای توقف خودروها در نهایت به کاهش کارآیی و کشش معابر و اخلال در ترافیک جاری می‌انجامد که یکی از اقدامات مؤثر در بهبود وضعیت حمل و نقل شهری، ایجاد پارکینگ های عمومی و طبقاتی در نقاط مختلف شهری است.

کد مطلب 1476552

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