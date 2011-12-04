دست یاری به سوی همه دراز می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم حسین پارسایی مدیرعامل سابق بنیاد رودکی ضمن قدردانی و به جا آوردن مراتب سپاس خود از حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد گفت: با حضور گرم آقای شاه آبادی در مدت فعالیتم در عرصه مدیریت بنیاد رودکی توانستم تا آنجا که امکانات و شرایط اجازه می داد مجموع فعالیت های خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهم چراکه ایشان هم به عنوان دبیر هیات امنا در بنیاد و هم معاونت هنری وزارت ارشاد از هیچ همکاری دریغ نکردند و اگر کم و کاستی در این مدت وجود داشته تقصیر من است. اگر هم فعالیت مثبتی در این بنیاد صورت گرفته است مساعدت معاون هنری وزارت ارشاد و همراهی پرسنل مجموعه بنیاد رودکی پیشتوانه کار بوده است.

وی در ادامه افزود : هرآنچه در بنیاد رودکی رخ داده است محصول تلاش و خرد جمعی مجموع مدیران این مرکز بوده است و خوشبختانه مدیریت های پیشین چون آقای مسعود شاهی و اصغر امیری نیا از مجموع ظرفیت های این بنیاد استفاده کرده اند. من هم تا آنجا که توانستم از ظرفیت های این بنیاد در جهت پیشبرد اهداف معاون هنری و سیاست های کلان فرهنگ و هنری استفاده کرده ام.

پارسایی افزود: مطمئن هستم که آقای حسینی هم زیر سایه هوش و درایتی که از آقای شاه آبادی سراغ دارم به درستی می تواند از مجموع ظرفیت های بنیاد رودکی استفاده کند و من هم به عنوان یک خدمتگذار کوچک در انجام امور فرهنگی و هنری در کنار سایر مدیران همکار خواهم بود و امیدوارم هرگونه کاستی و نقصانی که بوده برمن ببخشند و مراتب سپاسگذاری خود را به جا می آورم.

پس از پایان صحبت های مدیر پیشین بنیاد رودکی، سید علیرضا حسینی مدیرعامل جدید بنیاد رودکی گفت: بسیار خوشحالم که این توفیق به من دست داد تا با همکاری یکدیگر در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت های خود را آغاز کنیم و جا دارد از جناب آقای شاه آبادی به واسطه حسن اعتمادی که به من دارند ونیز از وزیر محترم ارشاد جناب آقای حسینی و جناب پارسایی تشکر کنم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به سابقه همکاری خود با حسین پارسایی گفت : همکاری من با آقای پارسایی به 4 سال برگزاری جشنواره تئاتر کودک در اصفهان برمی گردد و به یاد دارم که این جشنواره به مدت چهارسال با مدیریت ایشان به بهترین شکل برگزار شد و دوره های موفقی را نیز پشت سر گذاشت و جشنواره به رشد و بالندگی خود رسید.

حسینی در ادامه افزود : بنیاد رودکی زمینه بسیاری برای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری دارد از این رو من دست یاری به سوی همه همکاران معاونت هنری به خصوص همکاران عزیز در بنیاد رودکی دراز می کنم. امیدوارم در کنار هم فعالیت مستمری را به انجام برسانیم و زمینه رشد و تعالی این هنر را به سهم خود در جامعه فراهم کنیم .

در ادامه این جلسه حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد با اشاره به همکاری با حسین پارسایی گفت: جا دارد یک دوره همکاری خوب که نزدیک به دوسال به طول انجامید هم دربخش هنرهای نمایشی و هم در بنیاد رودکی را یادآوری کنم و از مجموع زحمات طاقت فرسا و تاثیر ایشان در معاوت هنری صمیمانه تشکر کنم. انصافا آقای پارسایی دوست و مدیر همراه و همکاری است که به عنوان یک شخص توانمند و موفق در عرصه مدیریت باید به تلاش های او ارج نهاد .

معاون هنری وزارت ارشاد در ادامه افزود: آقای پارسایی دارای ویژگی های ماندگاری در عرصه مدیریتی است او با خلق خوش و استقبال از ایده های سازنده و همچنین احساس مسئولیتی که در قبال مار دارد مدیر توانایی است و از همه مهمتر به عنوان یک مدیر نسبت به نقاط ضعف و قوت کار پاسخگو هستند و امیدوارم ایشان در هر جا که خدمت می کنند همین روحیه را حفظ کنند چراکه با شناختی که از ایشان دارم در هر جایی که فعالیت کند آن مجموعه از موفقیت چشمگیری برخوردار خواهد بود .

وی در ادامه صحبت های خود به جایگاه بنیاد رودکی اشاره کرد و گفت : این بنیاد جایگاه خاصی در عرصه فرهنگ و هنر دارد و حتی وظیفه سنگینی به سایر نهادهای بیرون از مجموعه وزارت ارشاد دارد و باید پاسخگو باشد ؛ بنیاد رودکی مجموعه ای است که باید جهت های هنری را به طور کامل بشناسد و بعد وارد صحنه شود بنابراین تمام ظرفیت های معاونت هنری باید در اختیار این جریان فعالیت های بنیاد رودکی قرار گیرد در واقع این بنیاد معدلی از خواست های نظام در عرصه فرهنگ را اجرا می کند از همین رو این بنیاد به نوعی آیینه تمام نمای مطالبات نظام است و باید با دقت و ظرافت مجموع اهداف و خواست ها را پیش برد.

معاون هنری وزارت ارشاد در پایان صحبت های با اشاره به سابقه فعالیت سید علیرضا حسینی افزود: آقای حسینی سابقه درخشانی در مدیریت اداره کل وزارت ارشاد در اصفهان داشته است و همانطور که می دانید استان اصفهان به دلیل اینکه شهری فرهنگ خیز است ، مدیریت فرهنگی آن حساسیت های خاصی را می خواهد و آقای حسینی به درستی از عده آن بر آمده است و امیدوارم رویکردها و اهداف معاونت هنری در نگاه کلان توسط مدیریت بنیادرودکی اعمال شود و با توجه به شناختی که از جناب حسینی دارم می دانم که از عهده مدیریت این مرکز برخواهد آمد .

پس از پایان صحبت های حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد حکم سید علیرضا حسینی قرائت شد.