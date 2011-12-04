محدودیت برای اعزام متاخرین عمره

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در گذشته محدودیتی برای افرادی که سفر به عمره خود را با تاخیر می انداختند، وجود نداشت اما در این دوره به دلیل تعداد زیاد افراد متقاضی سفر به عمره و همچنین برای اینکه حقی از ثبت نام کنندگان ضایع نشود محدودیتهای برای این افراد در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: در دوره جدید ثبت نام های عمره مفرده، این محدودیت در اعزام متاخیرین قید شده است و تمامی متقاضیان از این موضوع آگاهی دارند.

به گفته رئیس سازمان حج و زیارت ، چنانچه دو بار پی در پی اسامی افراد متقاضی برای سفر به عمره اعلام شود اما آنها به این سفر معنوی نروند در این صورت عمره آنها باطل خواهد شد.

لیالی گفت: البته با ابطال عمره این افراد می توانند مبلغ ثبت نام و همچنین سود سپرده خود را از بانک دریافت کنند.

وی افزود: در دور جدید ثبت نامهای عمره 6 میلیون و 400 هزارنفر ثبت نام کردند که در آذرماه دو میلیون و 400 هزار نفر آنان انتخاب و از طریق قرعه کشی به عمره اعزام خواهند شد.



