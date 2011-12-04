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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

معلم همدانی قرآن مجید را کتابت کرد

معلم همدانی قرآن مجید را کتابت کرد

همدان - خبرگزاری مهر: معلم بازنشسته همدانی برای بار دوم با خط نستعلیق، قرآن مجید را کتابت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رنجبران متولد سال 1325 اهل همدان و بازنشسته آموزش و پرورش ناحیه دو همدان است که در سال 1376 بازنشسته شده است.

وی در سال 1365 موفق به اخذ مدرک ممتاز و در سال 1386 موفق به اخذ مدرک فوق ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران شد.

رنجبران یکی از شاگردان استاد امیرخانی است و در 21 سال اخیر مدرس انجمن خوشنویسان ایران شعبه همدان بوده است.

وی در ماه مبارک رمضان 1386 برای نخستین بار کتابت قرآن مجید با خط نستعلیق را آغاز کرد و آن را در 490 صفحه در قطع رحلی و به ابعاد A3 در ماه مبارک رمضان سال 1387 به پایان رساند.

این معلم با ذوق همدانی برای دومین مرتبه در ماه مبارک رمضان سال 1389 کتابت قرآن به خط نستعلیق را آغاز و در ماه مبارک رمضان سال 1390 به پایان رساند.

این کتاب هم اکنون آماده صحافی است.

کد مطلب 1476561

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