تمرین پرسپولیس تحت تاثیر مصدومیت اولادی/ شاگردان استیلی تمرین پنالتی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح امروز یکشنبه تیم پرسپولیس از ساعت 11 در مجموعه ورزشی درفشی‌فر آغاز شد که در این تمرین وحید هاشمیان، غلامرضا رضایی و علی کریمی در تمرینات گروهی شرکت نکردند. علیرضا محمد هم پس از 45 دقیقه به تمرین اختصاصی پرداخت و مازیار زارع نیز در مراحل آماده سازی تیم حضور نداشت.

در ابتدای این تمرین زمین چمن ورزشگاه که به وسیله پلاستیک‌هایی پوشیده شده بود تا بارندگی‌ها به آن آسیبی نزند، مهیای حضور بازیکنان شد. پس از جمع آوری پلاستیک‌ها تمرین از ساعت 11 آغاز شد. نکته جالب این بود که گمالوویچ مربی پرسپولیس در بخشی از تمرین یخ‌های درون زمین را جمع آوری کرده و به بیرون زمین می ریخت.

در 40 دقیقه ابتدایی این تمرین خبرنگاران حضور نداشتند ولی پس از حضور خبرنگاران سرخپوشان در دو گروه به فوتبال درون تیمی پرداختند. سپس کارهای تاکتیکی زیر نظر بیژن عزیزی انجام شد که تاکید بر حرکت از کناره‌ها و ارسال پاس‌های عمقی برای مهاجمان بود.

در این تمرین اولادی مجددا از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد که فریادهای وی توجه همه را جلب و برای دقایقی تمرین از هیجان خود خارج شد. استیلی هم به سمت اولادی دوید تا از وضعیت این بازیکن جویا شود. اولادی پس از لحظاتی از زمین بلند شد و لنگان لنگان به رختکن رفت.

در فوتبال درون تیمی نکات جالب توجه بازی کردن محسن عاشوری بود که وی با پاس‌های بسیار خوبش هواداران را یاد دورانی انداخت که در میدان حضور داشت. همچنین روی یکی از صحنه‌ها وقتی رضا حمزه‌پور، بازیکن امید پرسپولیس از علیرضا محمد عبور کرد، محمد به وی اعتراضات شدیدی کرد که چرا پیراهنش را کشیده است.

در آخر تمرین برخی از بازیکنان اصلی تیم زیر نظر گمالوویچ تمرینات سبکی را انجام دادند، در این تمرین علی پروین هم به صورت نشسته ناظر عملکرد سرخپوشان بودند ضمن اینکه یکی از دلالان معروف فوتبال به همراه یک بازیکن ارمنستانی هم در محل تمرینات حضور داشتند که این مسئله باعث شده بود تماشاگران فکر کنند بازیکن خارجی پرسپولیس همین بازیکن است.

سرخپوشان پیش از پایان تمرین به زدن ضربات پنالتی به سمت دروازه‌ها پرداخت و خود را مهیای ضیافت احتمالی پنالتی‌ها در دربی 73 کردند.

در آخر تمرین هم یکی از هواداران با لیدرها درگیر شد که با وساطت مسئولان باشگاه این موضوع ختم به خیر شد.

هفتادوسومین دربی شهر تهران روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این مسابقه که نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی است، از ساعت 16:15 آغاز خواهد شد.