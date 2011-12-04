80 بازرس بهداشتی بر ذبح دام در کرمان نظارت می کنند

مینا قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش دامپزشکی در ارتقاء سلامت افراد جامعه گفت: برای رسیدن به این هدف دامپزشکی کرمان نظارت های خود را بر امر ذبح دام در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تشدید می کند.

قاضی زاده ابراز داشت: شهروندان باید از سلامت دام نذری خود مطمئن باشند و برای این منظور می توانند با مراجعه به شبکه دامپزشکی قبل و بعد از کشتار دام از سلامت آن اطمینان حاصل کنند.

وی با اشاره به رایگان بودن خدمات ذبح دام در ایام تاسوعا و عاشورا گفت: 80 دامپزشک در قالب 94 اکیپ ثابت و 80 اکیپ سیار کار نظارت بر ذبح دام را در این ایام بر عهده دارند.

این مسئول گفت: در این طرح نظارت ویژه 80 بازرس بهداشتی گوشت و 16 ناظر شرعی نیز برای خدمت رسانی به مردم حضور دارند.

قاضی زاده با اشاره خطرات ذبح دام در معابر عمومی گفت: بیش از ۸۰۰ نوع بیماری مشترک بین انسان و دام در کمین سلامتی جامعه است که سهل انگاری در امور بهداشتی و به ویژه کشتار دام در منازل و معابر، احتمال بروز برخی از این بیماری‌ها را افزایش می‌دهد.

قاضی زاده با اشاره به خطر ابتلا مصرف کنندگان به بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان گفت: شهروندان گوشت دام مذبوح را قبل از مصرف به مدت 24 ساعت در یخچال نگه داری کنند.