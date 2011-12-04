11 هزار میلیارد تومان منابع بانکی مازندران صرف امورات تولیدی مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در جلسه هماهنگی بانکهای مازندران، میزان سپرده های مردم نزد بانکهای استان را بیش از هفت هزار و 700 میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: از این نظر مازندران رتبه چهارم را در بین سایر استان های کشور دارد.

طاهایی اظهار داشت: بانکهای دولتی و خصوصی استان اطلاع رسانی دقیقی از فعالیت های خود داشته باشند تا در تصمیم گیری ها، اثر گذاری بانکها در توسعه و پیشرفت اقتصاد استان لحاظ شود.

استاندار مازندران، به نقش فعالیتهای کشاورزی به ویژه صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه و ایجاد اشتغال در مازندران و لزوم استفاده این صنایع از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: مقوله مهم در توسعه صنعت استان، رونق صنایع تبدیلی بوده که از این حیث باید بیش از سایر بخشها مورد توجه بانک ها قرار گیرد.

وی افزود: واحدهای جدیدی که برای گرفتن تسهیلات بانکی معرفی می شوند، باید توجیه اقتصادی داشته و مدیران دستگاههای اجرایی نسبت به این امر دقیق تر و کارشناسی تر برخورد کنند.

استاندار مازندران، میزان مطالبات و معوقات بانکهای مازندران را هزار و 356 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هم اندیشی واحد های صنعتی با مشارکت و همراهی بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه صنعت و معدن یکی از راهکارهای مهم برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و حفظ اشتغال و پرداخت به موقع اقساط بانکی خواهد بود.

