بازی با ایتالیا تجربه ما را بالا برد/ فدراسیون جهانی والیبال باید پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز در یازدهمین و آخرین بازی خود در دوازدهمین دوره مسابقات جام جهانی والیبال با نتیجه 3 بر یک (13 بر 25)، (17 بر 25)، (25 بر 20) و (18 بر 25) مقابل ایتالیا شکست خورد.
خولیو ولاسکو در نشست خبری پایان این بازی اظهار داشت: ما در ستهای اول و دوم عملکرد خوبی نداشتیم. در ست سوم پیشرفت کردیم چون مقابل یکی از بهترین تیمهای جهان امتیاز گرفتیم. ایران باید در بازیهای بسیاری از این دست به میدان برود. ما در حال ساختن تیمی هستیم که بازیکنانی جوان چون غفور و فیاضی را در ترکیب دارد و آنها از این تورنمنتها تجربه کسب می کنند.
سرمربی تیم والیبال ایران افزود: جام جهانی سختترین تورنمنت جهان است. این رقابتها از قهرمانی جهان هم دشوارتر است، چراکه شمار بازیها بیشتر است و شهرها هم تغییر می کند. باید تاکید کنم که این رقابتها خیلی دشوار است. فکر می کنم مسئولان فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) باید ارزیابی مجددی از این مسابقات داشته باشند و من از آنها می پرسم که چرا شرایط برای همه یکسان نیست. والیبال تنها ورزشی است که چنین اتفاقاتی در آن روی می دهد.
ولاسکو خاطر نشان کرد: مسئله رقابتهای انتخابی المپیک بسیار مهم است اما برگزاری آن مثل دیگر رشتههای ورزشی به صورت قارهای نبود. در ضمن من می پرسم چرا ژاپنیها بعد از ست دوم وقفهای 10 دقیقه در بازی می انداختند حال آنکه در دیگر تورنمنتها تنها 90 ثانیه وقفه می افتد؟ این بی معنی است چراکه بازی به صورت زنده از تلویزیون پخش نمی شد. سئوالهای دیگری هم هستند که باید از مسئولان فدراسیون جهانی پرسید و آنها باید به آن توجه کنند. من اصرار دارم که FIVB به این موضوع رسیدگی کند.
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