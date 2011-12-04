25 درصد جمعیت کردستان تحت پوشش آموزش و پرورش هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ساکی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان گفت: آموزش و پرورش به دلیل سیاست گذاری کلانی که در بخش های آموزشی دارد نیازمند افزایش اعتبار دولتی است و به همین دلیل انتظار می رود که در برنامه ریزی های استان آموزش و پرورش مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به عنوان مهمترین هدف در جنگ نرم دشمنان نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است، افزود: جنگ نرم و استحاله فرهنگی دشمن، آموزش و پرورش را اصلی ترین مرکز هدف خود قرار داده است و اقدامات خود را در راستای نفوذ در این مرکز و تخریب افکار دانش اموزان متمرکز کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان افزود: افزایش اعتبارات این اداره کل به ویژه از محل اعتبارات استانی می تواند زمینه را برای برگزاری برنامه های فرهنگی بیشتری در راستای جلوگیری از انحراف فکری و ذهنی جوانان توسط دشمنان فراهم کند.

ساکی بیان کرد: توجه بیشتر به اعتبارات فرهنگی بخش آموزش و پرورش نیاز اساسی استان کردستان و این سازمان متولی تربیت و آموزش نسل جوان کشور است و از این رو نیاز به اعتبارات فرهنگی بیشتری در زمینه های مختلف وجود دارد که انتظار می رود در برنامه ریزی سالهای آینده این مهم مورد توجه قرار گیرد.

ساکی اعلام کرد: جوانان و نوجوانان از مهمترین گروه قابل انعطاف در مقابل جنگ نرم و تهاجم فرهنگی هستند زیرا هنوز هویت ملی و دینی آنها شکل نگرفته و آموزش و پرورش برای تربیت آنها مسئول است.

وی در پایان اظهار داشت: همواره انتقاد از مشکلات اجتماعی و آسیب ‌شناسی جوانان همواره متوجه آموزش‌ و پرورش است ولی متاسفانه هنگام تخصیص اعتبارات همواره ایهن سازمان مورد کم لطفی قرار می گیرد.