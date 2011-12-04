17 قفس پرورش ماهی در دریا مستقر می شود

حجت سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحث پرورش ماهی در قفس فقط منحصر به دریا نبوده و می توان از این صنعت در آب بندان ها، پشت سدها و آب های داخلی نیز استفاده کرد.

وی اظهارداشت: استان گیلان استعدادهای بالقوه ای در زمینه آبزی پروری دارد که یکی از این پروژه های نوین، آبزی پروری و پرورش ماهی در قفس است.

مدیرکل شیلات گیلان در ادامه با اشاره به اینکه سرمایه گذاران پرورش ماهی در قفس باید اهداف سازمانی شیلات را دنبال کنند، بر لزوم توسعه این صنعت در گیلان تاکید کرد.

وی گفت: سرمایه گذاران در بحث سازه ها، بهترین کیفیت و گارانتی بودن سازه و کاهش هزینه ها را سر لوحه کاری خود قرار دهند چرا که مسئولیت مستقیم به عهده سرمایه گذاران است و شیلات امورات مربوط به حمایت، پشتیبانی و موضوعات تسهیلاتی را دنبال می کند.

سعیدی در ادامه با اشاره به پیگیری و حمایت گسترده وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران از مقوله پرورش ماهی در قفس یادآورشد: موضوع بیمه سازه ها یکی از موارد مهمی بوده که شیلات گیلان با همکاری شیلات ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان و استاندار گیلان در حال پیگیری آن است.