زلزله سه ریشتری در 63 کیلومتری پایتخت/ شهرستان دماوند لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه های لرزه نگاری وابسته به مرکز لرزه نگاری مرکز ژئو فیزیک دانشگاه تهران، وقوع این زمین لرزه را در ساعت10 و 56 دقیقه و52 ثانیه صبح، در عرض شمالی ۳۵.۷۳و طول شرقی ۵۲.۰۹ درحوالی دماوند ثبت کرده است.

این زلزله در دو کیلومتری شهر دماوند در استان تهران، 12 کیلومتری شهر آبسرد در شهرستان دماوند، 17 کیلومتری رودهن در شهرستان دماوند و 63 کیلومتری تهران بزرگ، روی داده است.

موقعیت رومرکز زلزله، شمالی و شرقی و عمق آن توسط مؤسسه ژئوفیزیک تهران 11گزارش شده است.

۱.۷۴+/- کیلومتر در جهت شمالی – جنوبی و ۱.۱۱+/- کیلومتر در جهت شرقی – غربی نیز موقعیت غیر قطعی مکانی این زلزله سه ریشتری عنوان شده است.

تا این لحظه از زلزله صبح امروز تلفات و خسارات جانی و مالی گزارش نشده و اخبار تکمیلی به زودی اعلام می شود.