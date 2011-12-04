زمان دادگاه فائزه هاشمی مشخص شد/ حدادیان: اختلاس فراموش نشود

به گزارش سرویس ویژه مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

بالاخره زمان دادگاه فائزه هاشمی مشخص شد

روزنامه ایران نوشت : نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی ، سوم دی ماه 90 در دادگاه انقلاب تهران برزگار می شود . غلامعلی ریاحی ، وکیل فائزه هاشمی از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات موکلش در این تاریخ خبر داد. پیش از این قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات خانم هاشمی 23 مرداد ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شود که به دلیل درخواست استمهال وکیل پرونده ، جلسه دادگاه به تاخیر افتاد .

جوانفکر : ناگریز به انجام مصاحبه با اعتماد شدم!

به گزارش روزنامه ایران علی اکبر جوانفکر سرپرست موسسه ایران در خصوص مصاحبه با روزنامه اصلاح طلب اعتماد گفت : هر چند که با رویکردهای این روزنامه همیشه مشکل داشته ام ، اما به دلیل آنکه مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور هستم و مجبور به تعامل ، ناگریز به انجام این مصاحبه شدم ؛‌هرچند که روزنامه اعتماد در این مصاحبه رسم امانتداری را به جا نیاورد . جوانفکر در ادامه در خصوص اتهامات وارده به خود نیز اظهار داشت : اینجانب تاکنون در هیچ محکمه قضایی پرونده نداشته ام،‌ اما در 6 ماه حضور در روزنامه ایران 15 پرونده قضایی برای من تشکیل شده است ، این نشان می دهد حقیقتا اشکال از من نیست از جای دیگری است .

ماجرای سفارت باعث فراموشی اختلاس نشود

سعید حدادیان از ذاکران اهل بیت(ع) با اشاره به توجه تمام کشور به حادثه چند روز گذشته تسخیر چند ساعته سفارت انگلیس از سوی دانشجویان به روزنامه تهران امروز گفت : متاسفانه همه توجه‌ها و ارزیابی‌ها به حادثه سفارت انگلیس متمرکز شده است. این در حالی است که باید مواظب بود قضایای سفارت انگلیس حواسمان را از مسائل اصلی کشور پرت نکند. وی در ادامه به ماجرای تخلف بزرگ بانکی اخیر موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: در فضای کنونی که هیاهوی سفارت انگلیس به پا شده نباید اختلاس فراموش شود.

اگر مشایی شهردار بود، بودجه مترو را می‌دادند

به گزارش روزنامه شرق ، علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ویژه‌نامه‌«همشهری مسافر» که به موضوع عملکرد مجلس درخصوص حمل‌ونقل عمومی پرداخته نسبت به عدم پرداخت اعتبار مترو تهران انتقاد کرد. وی افزود: قانون تسهیلات ارزی، یعنی دو میلیارد دلار، پرداخت نشده است و هیچ تردیدی نیست. اگر آن دو میلیارد دلار به شهرداری پرداخت می‌شد ، امروز وضع مترو تهران بسیار بهتر بود. حدسم این است که مسایل سیاسی بر قانون‌گرایی غلبه کرده است. شاید اگر آقایان رحیمی و مشایی شهردار تهران بودند تسهیلات راحت‌تر در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گرفت.

جنگ روانی دادستان کل آلمان علیه ایران نگرفت

وطن امروز به نقل از روزنامه اشپیگل نوشت : هیچ نشانه‌ای از حمله احتمالی ایران به پایگاه‌های آمریکا در خاک آلمان وجود ندارد. بنا بر این گزارش، به دنبال ادعای دادستان کل آلمان درباره حملات احتمالی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک آلمان، مقامات آلمانی اعلام کردند در نتیجه تحقیقات وسیع آنها، هیچ نشانه‌ای از چنین حملاتی علیه قرارگاه‌های نظامی آمریکا در خاک آلمان از سوی ایران به دست نیامده است.

همکاری صمیمانه سرکرده پ ک ک با ترکیه

روزنامه جوان در خبری آورده : در حالی که به ظاهر گروهک تروریستی پ ک ک و ترکیه با یکدیگر درگیر بوده و علیه یکدیگر به اقدامات نظامی می پردازند سرکرده‌ی اوجالانی‌ها مراد کارایلان به همکاری و رابطه‌ی صمیمی با دولت ترکیه اعتراف کرده است. کارایلان در خصوص دستگیری‌های اخیر در ترکیه گفته است: رابطه‌ی ما با دولت ترکیه دارای پیشینه‌ی قدیمی است، آنها (دولت ترکیه) خود تاکنون ۱۰ نامه از عبدالله اوجالان (سرکرده‌ی زندانی این گروه) را برای ما آورده‌اند. قبلاً به صورت غیررسمی و اکنون چند سال است که ما بطور مستقیم با مقامات دولت ترکیه رابطه داریم.

هدایای چند ده میلیونی در جشن تولد انحرافی -کارگزارانی

روزنامه جوان نوشت : در جشن تولد یکی از مدیران کارگزارانی بانکهای خصوصی که چندی پیش برگزار شده است و این شخص رابطه ویژه ای با جریان انحرافی دارد کادوهای چند ده میلیونی مبادله شده است در همین خصوص شنیده شده است یکی از این کادوها ارزش بالغ بر ۲۱ میلیون تومان داشته است!

غضنفری نماینده ویژه احمدی نژاد درباره بلاروس

روزنامه خراسان در شنیده های خود نوشت : رییس جمهور اخیرا در نامه ای به غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، به وی اعلام کرده که اختیارات هیئت وزیران برای کاهش سود بازرگانی کالاهای وارده از کشور بلاروس به او تفویض شده و هر تصمیم غضنفری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در این امور ، در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا است.

وزیر دفاع آمریکا: اسرائیل روز به روز منزوی تر می شود

روزنامه کیهان نوشت :‌لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا و رئیس سابق سازمان سیا که در بنیاد «سابان» در واشنگتن سخن می گفت، با ابراز نگرانی نسبت به انزوای گسترده رژیم صهیونیستی گفت: متاسفانه در طول سالهای اخیر شاهد آن بوده ایم که اسرائیل به گونه ای روزافزون در میان همسایگان خود در منطقه منزوی می شود. ما همچنین شاهد انزوای فزاینده تل آویو از سوی شرکای امنیتی سنتی اش بوده ایم. مقامات اسرائیل باید برای پایان دادن به این انزوا، روابط خود با کشورهای ترکیه و مصر و اردن را از راه مذاکره بهبود ببخشند.