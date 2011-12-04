اخبار کوتاه از ورزش فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سلطنت نوروزی داور بین المللی شیرازی توانست با درخشش خود جواز حضور در مجمع نخبگان کنفدراسیون آسیا را کسب کند.

این مجمع در دی ماه برای اولین بار در کوالالامپور مالزی برگزار می شود و این داور شایسته فارس نیز برای حضور در این مجمع انتخاب شده است.

برگزاری دور دوم مرحله رفت لیگ تکواندو نونهالان و خردسالان دختر فارس

سنی نونهالان و خردسالان در خانه تکواندو شیراز سالن شهید صادق پور برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور 16 تیم،هشت تیم در رده سنی خردسالان و هشت تیم در رده سنی نونهالان استان برگزار شد که نتایج مسابقات به شرح زیر است:

نتایج دور اول:

تیم ال یاسین از شیراز مقام اول، تیم بهاران از شیراز مقام دوم ، تیم عقاب از شیراز مقام سوم

نتایج دور دوم:

تیم اداره کار داراب از داراب مقام اول ، تیم شاهین از بوشهر مقام دوم ، تیم عقاب از شیراز مقام سوم

برترینهای لیگ خردسالان در دور دوم:

بهترین سرپرست: طاهره شیبو از تیم اداره کار داراب، بهترین مربی: آتوسا بوالخیری از تیم شاهین، فنی ترین بازیکن : روناک فرمنش از تیم شاهین، فنی ترین تیم: شاهین ، تیم منتخب اخلاق : اداره کار داراب ، بازیکن منتخب اخلاق : سحر کارگر از تیم آل یاسین.

نتایج مسابقات دور اول و دوم لیگ نونهالان:

نتایج دور اول:

تیم عقاب از شیراز مقام اول ، تیم دستغیب از شیراز مقام دوم ، تیم خنج از خنج مقام سوم

نتایج دور دوم:

تیم نور آباد از نور آباد مقام اول ، تیم شاهین از بوشهر مقام دوم ، تیم کهکیلویه و بویر احمد از کهکیلویه و بویر احمد مقام سوم

برترینهای لیگ نونهالان در دوم:

بهترین سرپرست: زهرا زارعی از تیم آل یاسین ، بهترین مربی : زهرا علی عسکری از تیم نور آباد، فنی ترین بازیکن : اکرم جاودان خواه از تیم شاهین، فنی ترین تیم: تیم شاهین ، تیم منتخب اخلاق: تیم عقاب، بازیکن منتخب اخلاق : ویدا نمازی از تیم خنج

قضاوت مسابقات بر عهده نوروزی، زارعی، گرمنجانی، منوچهری، رکنی، اقتصادی، طهماسبی زاده، امیر محمدی و تل فندی بود که در لیگ خردسالان امیر محمدی و در لیگ نونهالان گرمنجانی از طرف کمیته فنی مسابقات به عنوان بهترین داوران شناخته شدند.

مسئول مجموعه علمی، ورزشی اداره کل ورزش و جوانان فارس منصوب شد

طی حکمی از سوی تورج موید مدیر کل ورزش و جوانان فارس اسد اله پور داوود از کارشناسان با سابقه اداره کل به عنوان مسئول مجموعه علمی ورزشی منصوب شد.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

جناب آقای اسداله پورداوود

احتراما با توجه به تخصص،تجارب و سوابق جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 10 آذر با حفظ پست و سمت سازمانی به عنوان مسئول مجموعه علمی، ورزشی اداره کل منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره گیری از امکانات،منابع و استعدادهای موجود در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اعتلای ورزش استان موفق و پیروز باشید.