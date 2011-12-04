تورهای گردشگری مذهبی در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سلطانی اظهار داشت: به منظور معرفی ابعاد مختلف واقعه تاریخی کربلا برای نسل حاضر، اجرای تورهای گردشگری مذهبی در برنامه دفاتر خدمات مسافرتی استان همدان قرار گرفته است.
سلطانی افزود: این تورها با تاکید بر برنامههایی در قالب تعزیهخوانی، روضهخوانی و هیئت های عزاداری در مناطق مختلف استان همدان به خصوص شهر مریانج برگزار میشود.
وی عنوان کرد: با برگزاری تورهای گردشگری مذهبی علاوه بر اینکه نسل حاضر و آینده بر این واقعه تاریخی واقف میشود، عاشورایی بودن و عاشورایی ماندن همواره در دلها ریشه میدواند.
سلطانی با بیان اینکه آیینهای سوگواری محرم از میراث معنوی شیعیان است، به ثبت ملی تعزیه مریانج و قروه اشاره کرد و گفت: فعالان گردشگری با برنامهریزی تورهایی با محوریت محرم، این آیینها را به مردم معرفی می کنند.
رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی همدان یادآور شد: به تمام دفاتر خدمات مسافرتی همدان توصیه شده با فرصت سازی ایام سوگواری ماه محرم برای برگزاری تورهای گردشگری مذهبی اقدام کنند.
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