زمینه شکوفایی استعدادهای معلولان در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده در دیدار با جمعی از معلولان لرستانی با تاکید بر اینکه قشر معلول استان از ظرفیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: لرستان دارای ظرفیت و استعداد بی پایان الهی است.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت معلولان لرستانی در عرصه های مختلف مایه افتخار استان است عنوان کرد: کسب عناوین مختلف در صحنه های ملی و بین المللی نشان از توانمندی و ظرفیت معلولان لرستانی دارد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه وظیفه ما این است که شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که استعدادهای معلولان شکوفا شود افزود: از سوی دیگر باید اطلاع رسانی بیشتری پیرامون رتبه های کسب شده توسط ورزشکاران معلول استان صورت گیرد.

دهمرده با تاکید بر اینکه خواسته های معلولان خواسته های به حقی است افزود: به منظور رفع موانع اجرای قانون جامع حمایت از معلولان جلسه ای با دستگاههای متولی امر برگزار خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با برگزاری این جلسه زمینه اجرای این قانون در استان در یک بازه زمانی معین فراهم شود.

استاندار لرستان هچنین به مشکل عدم وجود اسپانسر برای تیم های ورزشی معلولان اشاره کرد و گفت: باید ابتدا صنایع مهم و بزرگ در استان شکل بگیرد تا بتوان در گام بعدی حمایت بخش صنعت را از تیم های ورزشی جلب کرد.

دهمرده عنوان کرد: در این راستا صنایعی مانند پتروشیمی و صنایع جانبی آن در استان در حال شکل گیری است که با بهره برداری از این صنایع بخشی از کار به آنها واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: با این حال تا زمان تامین زیرساختها و تقویت بخش صنعت استان سعی خواهیم کرد از امکانات و اعتبارات استان برای تقویت بنیه مالی بهزیستی و تیم های ورزشی معلولان استفاده کنیم.