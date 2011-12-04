فقر علمی نمایشگاه کتاب اردبیل/ ضعف محتوایی کتابها رضایت بخش نبود

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل که از هفتم آذر ماه کار خود را به مدت یک هفته در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل آغاز کرده تاکنون پاسخگوی درصد کمی از نیازهای بازدیدکنندگان بوده است.

این درصد زمانی قابل مطرح است که بازدیدکنندگان از نبود کتابهای مرتبط در حوزه فعالیت یا تحصیلی خود گلایه مند هستند.

یکی از بازدیدکنندگان که خود را دانشجوی رشته مدیریت دولتی معرفی می کند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به تبلیغات گسترده ای که در مورد نمایشگاه کتاب اردبیل صورت گرفته انتظار می رفت که به لحاظ ارائه کتب جدید و متنوع و ناشران برتر کشور مواجه باشیم در حالی که عکس آن را اینجا شاهد هستیم.

کتب ارایه شده تکراری است/کتابهای جدید ارائه نشد

علی بامدادی با بیان اینکه بیشتر کتب غرفه ها تکراری است، افزود: در برخی از غرفه ها نیز کتابهای موجود به نوعی به بحثهای روانشناسی آن هم از یک نویسنده اختصاص دارد.

وی خواستار ارائه کتابهای تخصصی در زمینه های مختلف علمی و فرهنگی شد و عنوان کرد: موضوع برگزاری نمایشگاه نباید تنها در حد یک اسم و موضوع باشد و باید مسئولان برگزاری آنچنان به محتوای نمایشگاه توجه کنند تا بعد از اتمام نمایشگاه احساس نیاز به خرید کتاب در شهروندان باقی بماند.

یک شهروند اردبیلی نیز در این باره با اظهار گلایه از زمان برگزاری نمایشگاه تصریح کرد: برگزاری این چنین نمایشگاهی در دهه اول محرم سبب می شود که خیلی از علاقه مندان به دلیل شرکت در مراسم عزاداری و یا سایر جلسات معنوی موفق به بازدید نشوند.

به گفته اکبر فاطمی عزاداری در محلی به نام تکیه به عنوان برنامه های حاشیه نمایشگاه بسیار پسندیده است ولی برگزاری آن در طبقه فوقانی نمایشگاه علاوه بر ایجاد سرو صدا و برهم زدن تمرکز بازدیدکنندگان در انتخاب کتاب نظم را نیز از بین می برد.

وی متذکر شد: در جایی که کتاب است تا حدی سکوت و آرامش خاصی در فضا حاکم می شود در حالی که در نمایشگاه کتاب اردبیل صداهای مختلفی که از بخشهای مختلف نمایشگاه شنیده می شود که بسیار آزار دهنده است.

این شهروند افزود: انتظار داشتم نشستها و جلساتی مرتبط با کتاب و کتابخوانی در حاشیه نمایشگاه برگزار شود تا بازدیدکنندگان ضمن مشارکت در بحثهای ادبی تجربه و اطلاعات جدیدی کسب کنند، نه اینکه دستجات عزاداری را به سالن بسته کشانده و سبب شلوغی شد.

نمایشگاه کتاب اردبیل با فقر علمی روبه رو است

یکی از اساتید دانشگاههای اردبیل نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه نمایشگاه کتاب اردبیل با فقر علمی روبه رو است، عنوان کرد: زمانی که کلمه سراسری در کنار نمایشگاه کتاب می گذاریم یعنی به تنوع و محتوا بیشتر اهمیت داده شده ولی به نظر می رسد کتاب مفیدی در تمام زمینه ها در این نمایشگاه نیست.

این شهروند به کمبود کتاب برای کودک و نوجوان اشاره کرد و افزود: در این نوع نمایشگاهها باید در وهله اول طیف بازدیدکنندگان و نیازهای آنها را سنجیده و با برنامه ریزی قبلی از ناشران مربوط دعوت کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشتر کتابهای ارائه شده مربوط به حوزه مذهبی است، اذعان داشت: به طور معمول اینگونه کتب به آسانی در دسترس شهروندان قرار می گیرد و بهتر است متولیان به افزایش بار علمی و ایجاد علاقه به مطالعه همزمان کتب دینی و علمی از طرف مردم توجه کنند.

بی شک یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه کتاب آشنا شدن مردم با تازه ترین کتابهای منتشر شده و ترغیب مردم به مطالعه است و با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب اردبیل تجربه هشت ساله خود را به معرض نمایش گذاشته انتظار می رفت قویتر از سالهای گذشته عمل کند ولی انتظارهای حاکم در جامعه و تغییر سلایقها درصد رسیدن به این هدف را کمتر نشان می دهد.

کمبود فضا مهمترین دلیل عدم تنوع کتب

مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل دلیل عدم تنوع کتب نمایشگاه را در کمبود فضا دانست و اظهار داشت: برای نمایشگاه کتاب بیش از 500 ناشر ثبت نام کرده بودند که به دلیل کمبود فضا اسکان تنها 200 ناشر حاضر شدند.

منصور شرفی با بیان اینکه ناشران شرکت کننده هر کدام به نوبه خود بسیار قوی هستند، همزمانی کار نمایشگاه با ایام محرم بویژه تاسوعا و عاشورای حسینی را دلیل دیگر برای شرکت نکردن سایر ناشران دانست.

برگزاری نمایشگاه کتاب در ایام محرم کاملا اتفاقی بود

این مسئول با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه در ایام محرم کاملا اتفاقی بود، یادآور شد: با هماهنگی که با وزارت ارشاد به عمل آمده نهمین نمایشگاه سراسری کتاب اردبیل در شهریور ماه سال 91 به صورت گسترده برگزار خواهد شد.

شرفی در پاسخ به مشکلات خدماتی و رفاهی نمایشگاه عنوان کرد: این مشکل به مدیریت نمایشگاه بین المللی اردبیل برمی گردد، چنانچه اراده ارشاد نیز به این موضوع معترض بوده و انتظار داشتیم برای سیستم گرمایشی، نظافت، سرویسهای بهداشتی و صوتی این مکان فکر اساسی شود.

وی با بیان اینکه ارشاد تنها برای فضای این نمایشگاه 250 میلیون ریال هزینه کرده است، گفت: وقتی اتفاق فرهنگی مهمی در استان ایجاد می شود باید حمایت ویژه ای صورت گیرد، اما این حمایت نشده و عقیده داریم اگر این نمایشگاه در فضای باز ایجاد می شد، هزینه کمتری متحمل می شدیم و بهترین خدمات را نیز ارائه می کردیم.

این مسئول بیان داشت: تلاش می شود نمایشگاه کتاب سال آینده در فضای باز و با دعوت از جمع کثیری از ناشران کشور در محل نمایشگاه دفاع مقدس اردبیل برگزار شود.

اما موضوع دیگری که بحث داغ خیلی از محافل خبری همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب در اردبیل شده بن خرید کتاب است که بخشی از این مشکل به دانش آموزان و خبرنگاران اختصاص داشت.

پیش از این اعلام شده بود در این نمایشگاه علاوه بر تخفیف 40 درصدی شامل 20 درصد تخفیف ناشر و 20 درصد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اساتید دانشگاه بن 100 هزار تومانی، برای دانشجویان بن 40 هزار تومانی و برای دانش آموزان بن 20 هزار تومانی و برای مردم عادی بن 40 هزار تومانی در نظر گرفته شده است.

بن دانش آموزان در شان آنها نبود

این درحالی است به عقیده دانش آموزان بن در نظر گرفته شده هشتمین نمایشگاه کتاب اردبیل برای این قشر در شان دانش آموز نبوده و در این مورد نوعی تبعیض وجود دارد.

یکی از دانش آموزان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اینگونه رفتار تبعیض آمیز را در شان کارهای فرهنگی ندانست و اظهار داشت : بن در نظر گرفته شده برای دانش آموزان کمتر از بن در نظر گرفته شده برای مردم عادی است.

محسن پیران تاکید کرد: اگر دانش آموزی بدون معرفی خود به عنوان دانش آموز برای گرفتن بن خرید کتاب به عنوان مردم عادی اقدام کند دوبرابر دانش آموزان بن خرید دریافت می کند.

یکی دیگر از دانش آموزان اردبیلی نفس برگزاری نمایشگاه کتاب و اهدا بن به خریداران را مطلوب دانست و گفت : برگزاری نمایشگاه کتاب می تواند نقطه عطفی در مسائل فرهنگی استان داشته باشد به شرطی که ناشران معتبر در این نمایشگاه حضور داشته باشند.

امیر حسین سیدوند با گلایه از پایین بودن بن خرید کتاب در نظر گرفته شده برای دانش آموزان ابراز امیدواری کرد مسئولان برگزاری برای نمایشگاه سال آینده در مورد تصمیم خود نسبت به اهدا بن 20 هزار تومانی به دانش آموزان تجدید نظر کرده و این بنها را افزایش دهند.

بخش عمده ای از مشکل ارائه بنهای اهدایی از سوی ارشاد اسلامی استان که تاکنون نیز سر و صدای زیادی به پا کرده مربوط به بن اهدایی به خبرنگاران بود که به نظر می رسد به مانند سایر تسهیلات ارائه شده به این قشر به افراد دیگری بخشیده می شود که تنها اسم خبرنگار را یدک می کشند.

بن خبرنگاران به غیرخبرنگار رسید

یکی از خبرنگاران در گفتگو با خبرنگار مهر متذکر شد: اداره ارشاد اعلام کرده بود که تنها به کسانی که در مصاحبه مطبوعاتی قبل از برگزاری نمایشگاه کتاب این اداره شرکت کرده اند بن خواهد داد در حالی که بررسی نمی کند چند نفر از افراد حاضر در آن جلسه واقعا خبرنگار بودند و چند درصد تنها برای اسم نویسی و گرفتن این هدیه رفته اند.

مسعود وسیله خواستار تجدید نظر مسئولان ارشاد در این نوع تصمیمها شد و افزود: خبرنگار انتظار هیچ هدیه ای را ندارد، اما خواستار رعایت عدالت و حمایت از این قشر به معنای واقعی است که هر کسی تا از راه می رسد خود را خبرنگار معرفی نکند.

با اینکه موج برخی از گلایه های قشر خبرنگار سبب شد در کنار اختصاص بن به افراد حاضر در جلسه مطبوعاتی مدیران مسئول نشریات و خبرگزاریها نیز سهمی داشته باشند، ولی با این حال خیلی از سوالها بی پاسخ ماند.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل در این خصوص به خبرنگار مهر عنوان کرد: ارشاد در اهدای بن خبرنگاران به دقت عمل کرده و بعد از بررسی از هر نشریه تنها به یک نفر حاضر در جلسه به علاوه مدیر مسئول آن بن اهدا کرده است.

شرفی با بیان اینکه کارت کتاب برخی از خبرنگاران نیز که از سال گذشته از سوی وزارت ارائه شده در نمایشگاه امسال شارژ شده است، افزود: این کارتها با توجه به لیستی که سال گذشته خانه مطبوعات اردبیل در اختیار ارشاد گذاشته بود به خبرنگاران تعلق گرفت که امسال نیز برای افرادی که کارت ندارند طبق لیست جدید ارسالی خانه مطبوعات کارت کتاب تهیه و صادر می شود.

وی سهمیه استان اردبیل را برای صدور کارت کتاب 400 میلیون ریال اعلام کرد و متذکر شد: این مبلغ برای حمایت از تمام فعالان فرهنگی از جمله اصحاب رسانه و مطبوعات، هنرمندان و موسسات قرآنی اختصاص یافته است.

نمایشگاه اردبیل با تمام کم و کاستیها و مطلوبیتها امروز به کار خود پایان خواهد داد و شهروندان مایل بودند که از این نمایشگاه بازدید کنند که دوری محل نمایشگاه شاید به عنوان یکی از دلایلی باشد که بسیاری از مردم نتوانستند از آن بازدید کنند و نبود سرویس ایاب و ذهاب نیز از مشکلاتی است که کمتر به آن پرداخت شده است.

بسیاری از بازدید کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر از نبود سرویس ایاب ذهاب اظهار گلایه مند بودند، این در حالی است که مدیر کل ارشاد اسلامی استان اردبیل از اختصاص هشت سرویس نقلیه برای ایاب و ذهاب مردم خبر داده است.

نمایشگاه کتاب اردبیل از هفتم آذرماه در محل نمایشگاههای بین المللی اردبیل افتتاح و امروز به کار خود پایان خواهد داد.

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گزارش: خدیجه سلمانی

