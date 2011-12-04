نشست "جنبش تسخیر؛ علل و پیامدها" برگزار شد

این نشست با حضور دکتر "فواد ایزدی" استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آمریکا و همچنین "امیرعلی ابوالفتح" کارشناسان مسائل آمریکا در محل خبرگزاری مهر برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست به تشریح دلایل شکل گیری جنبش تسخیر و عوامل تاثیرگذار بر آن، مقایسه آن با موج بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال آفریقا، تاثیر این جنبش بر معادلات داخلی و سیاست خارجی آمریکا و همچنین آسیب شناسی آن پرداختند.

شرکت کنندگان در نشست بررسی جنبش تسخیر، مهمترین چالش های پیش روی این جنبش را احتمال سوءاستفاده احزاب آمریکا از آن برای موفقیت در انتخابات، متفاوت بودن خواسته های حاضرین در جنبش با خواسته مردم آمریکا، نداشتن رسانه برای تبلیغ و همچنین مشکل مالی آن برشمرده و پیش بینی کردند که این جنبش تاثیر خود را در معادلات آتی ایالات متحده خواهد داشت.