  1. استانها
  2. فارس
۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

حسینی:

بازسازی روستای پلنگی در ممسنی 80 درصد پیشرفت دارد

بازسازی روستای پلنگی در ممسنی 80 درصد پیشرفت دارد

ممسنی - خبرگزاری مهر: مدیربنیاد مسکن شهرستان ممسنی گفت: عملیات بازسازی روستای پلنگی که به صورت 100 درصدی تخریب شده اکنون پیشرفت 80 درصدی دارد و در مرحله سقف زنی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حسینی در بازدید مدیر کل ستاد بحران استانداری فارس، مدیر کل بنیادمسکن استان معاون بازسازی بنیاد مسکن فارس از مناطق زلزله زده شهرستان ممسنی ضمن ارائه گزارش از روند بازسازی گفت: در روستای درفش 34 واحد مسکونی که مراحل ساخت آن به پایان رسیده و در روستای رودکی 37 واحد مسکونی که مراحل ساخت آن نیز به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در روستای میدان 52 واحد مسکونی تخریب شده که به دلیل جابجایی کامل واحدهای مسکونی مراحل کلنگ زنی جدید آن انجام و مراحل اجرایی به سرعت آغاز خواهد شد.

همچنین معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن فارس در خصوص اجرای عملیات بازگشایی معابر در روستای عالی شاهی و دره پلنگی و درخواست اعتبار برای این منظور با عنایت به فرا رسیدن فصل سرما توضیحات کاملی ارائه کرد.

کد مطلب 1476625

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها