بازسازی روستای پلنگی در ممسنی 80 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حسینی در بازدید مدیر کل ستاد بحران استانداری فارس، مدیر کل بنیادمسکن استان معاون بازسازی بنیاد مسکن فارس از مناطق زلزله زده شهرستان ممسنی ضمن ارائه گزارش از روند بازسازی گفت: در روستای درفش 34 واحد مسکونی که مراحل ساخت آن به پایان رسیده و در روستای رودکی 37 واحد مسکونی که مراحل ساخت آن نیز به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: علاوه بر این در روستای میدان 52 واحد مسکونی تخریب شده که به دلیل جابجایی کامل واحدهای مسکونی مراحل کلنگ زنی جدید آن انجام و مراحل اجرایی به سرعت آغاز خواهد شد.

همچنین معاون بازسازی و مسکن روستایی اداره کل بنیاد مسکن فارس در خصوص اجرای عملیات بازگشایی معابر در روستای عالی شاهی و دره پلنگی و درخواست اعتبار برای این منظور با عنایت به فرا رسیدن فصل سرما توضیحات کاملی ارائه کرد.