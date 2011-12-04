به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز یکشنبه در یازدهمین و آخرین بازی خود در دوازدهمین دوره مسابقات جام جهانی والیبال با نتیجه 3 بر یک (13 بر 25)، (17 بر 25)، (25 بر 20) و (18 بر 25) مقابل ایتالیا شکست خورد.

"مائورو بروتو" در نشست خبری پس از پایان بازی اظهار داشت: ما هدف روشنی داشتیم و آن هم پیروزی 3 بر صفر مقابل ایران بود اما این اتفاق نیفتاد. ایرانی‌ها در ست سوم در سرویس و دفاع بسیار عالی بازی کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا در ادامه افزود: اگر ما نتوانیم سوم شویم به خاطر ست شماری است. با این حال من به بازیکنانم می بالم، چرا که تا آخر مبارزه کردند.

وی در خصوص اظهارات سرمربی تیم ملی والیبال کشورمان که از نحوه برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات جام جهانی والیبال انتقاد کرده بود، اظهار داشت: با حرف‌های خولیو (ولاسکو) مبنی بر شرایط بد برگزاری رقابت‌ها موافقم. البته نمی خواهم جزو کسانی باشم که شکایت می کند. فکر می کنم این بازیکنان هستند که درگیر رقابت‌ها می شوند و باید بهترین شرایط را داشته باشند.