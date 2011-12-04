نانوذرات جایگزین آنتی بیوتیکها می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات ارتش آمریکا، دارپا به تازگی اعلام کرده است به جای هدر دادن سرمایه برای تولید آنتی بیوتیکهای جدیدی که تنها تا زمان مقاوم شدن یک نوع باکتری کارایی دارند، باید بر روی ساخت نانودرمانهای قابل انطباقی تمرکز کرد که می توانند با تاثیرگذاری بالاتری به مبارزه با باکتریها بپردازند.

دارپا در جستجوی طرحی برای یافتن شیوه های استفاده از RNA های کوچک تداخلی یا siRNA برای مبارزه با باکتری ها است. این خرده کدهای ژنتیکی به جستجوی تصویری مشابه خود در درون سلولهایی از قبیل باکتری ها خواهند بود و پس از یافتن آنها را غیر فعال می کنند. این کار منجر به متوقف شدن پروتئین سازی و مرگ سلول خواهد شد.

دارپا تلاش دارد ایده هایی برای تولید نانوذرات قابل انطباق بیابد که می توان آنها را با بارگذاری siRNA های ویژه ای بازبرنامه ریزی کرد تا بتوانند با انواع بیماری های واگیردار در میان سربازان مبارزه کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، شاید چنین فناوری مشابه اینترنت و GPS که ابتدا با اهداف نظامی تولید شده اند، به تدریج به مدلی عمومی برای درمان انواع بیماری ها به کار گرفته شود.