محبوبیت نخست وزیر ژاپن بار دیگر کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بر اساس این نظرسنجی سراسری "یوشیهیکو نودا" با کاهش محبوبیت روبرو شده و بار دیگر 2.5 درصد از محبوبیت وی کاسته شده و میزان محبوبیت وی به 44.6 درصد رسیده است.

نودا از زمان روی کار آمدن در اوایل سپتامبر بطور مداوم محبوبیت خود را از دست می دهد.

شهروندان ژاپنی از برنامه دولت برای افزایش مالیات بر مواد مصرفی نگران هستند و بیش از نیمی از پاسخ دهندگان به پرسش های این نظرسنجی گفته اند که آنها به دنبال برگزاری انتحابات پیش از تصویب قانون افزایش مالیات ها هستند.