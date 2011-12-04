بخشیده شدن 67 میلیون تومان به یک شرکت تبلیغاتی توسط شهرداری شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خانی ظهر یک شنبه در جلسه علنی شورای شهر شیراز مدعی شد که مطابق با مدارک موجود، شهردار حدود 67 میلیون تومان به یک شرکت تبلیغاتی بخشیده که این سخنان با پاسخ شهردار شیراز مواجه شد.

وی تاکید کرد: نامه ای از جانب مسئول یکی از شرکتهای تبلیغاتی برای شهردار شیراز ارسال شده که شهردار نیز با پاراف نامه این حق مردم شیراز را بخشیده است.

عضو شورا شهر شیراز با اشاره به اینکه هیچگونه قانونی در این راستا وجود ندارد، تصریح کرد: براساس کدام مستند قانونی اجازه داده‌اید که این مبلغ بخشیده شود، عنوان کردن این نامه باعث ناامیدی نیست بلکه مردم باید از اتفاقات موجود در شهر آگاهی پیدا کنند.

خانی گفت: شرکتی در مناقصه شهرداری برنده اعلام شده که 350 میلیون تومان چک برگشتی دارد در حالیکه می شود با شرکتهایی تعامل و همکاری داشت که چکهای برگشتی نداشته باشند تا پولهای شهرداری به موقع بازگشت داشته باشد.

روش مدیریتی در بخشهایی از شهرداری تغییر کند

عضو شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از وضعیت موجود در معاونت عمرانی شهرداری شیراز، گفت: هیچکس نمی‌تواند ادعا کند که روش مدیریتی او مطلق است اما در معاونت عمرانی شهرداری شیراز به جای استفاده از 27 نیرو تعداد 78 نفر فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از ساختمانهای مشهور شهرداری شیراز به دفتر کار تعدادی از مهندسان تبدیل شده، یادآور شد: تمام مهندسانی که در آن ساختمان فعالیت می کنند باید سهمیه نظارتیشان مورد بازبینی قرار گیرد.

اما شهردار شیراز در پاسخ به مسائل مطرح شده با تاکید بر اینکه شهرداری تمام اقداماتی را که انجام داده مستند بر قوانین و مصوبات شورا بوده، گفت: برگزاری کنگره سرداران و 14 هزار و 600 شهید در شیراز یک افتخار و در کشور نمونه بود و شهرداری هم با مجوز شورا در این امر مشارکت داشت.

علیرضا پاک فطرت ادامه داد: مبلغ عنوان شده یک اقدام قانونی و به نفع شهرداری و شهر بوده است.

وی با بیان اینکه هزینه‌ها کاملا شفاف و قابل ارائه است، یادآور شد: چهار هزار و 500 عکس شهید در معابر مختلف نصب کردیم که هنوز هم برخی از این تصاویر وجود دارد و به همین خاطر همه مسئولان و شهروندان از شورا و شهرداری در این خصوص قدردانی کردند.