به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در پایان تمرین تیم پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: استقلالی‌ها حریف دیرینه ما هستند و ما هم همین طور. دل‌مان می خواهد هر دو تیم بازی خوبی را ارائه دهند تا مردم که چند ماه منتظر رویارویی آنها هستند از تماشای بازی لذت ببرند.

وی با بیان اینکه بچه‌های تیم پرسپولیس با تمام وجود در این دیدار به میدان می روند، افزود: الان همه بازیکنان با تعصب بازی می کنند، اگر یک مقدار بدشناسی نمی آوردیم، می توانستیم مقابل تراکتورسازی هم شکست نخوریم.

مدیر راهبری تیم پرسپولیس با بیان اینکه باید پرسپولیس دربی 73 را با پیروزی پشت سر بگذارد، افزود: بالاخره همه امیدوارند تیم بتواند مقابل استقلال نتیجه بگیرد، گرچه آنها صدرنشین هستند و از لحاظ روحی بهتر هستند ولی بازیکنان ما هم به فکر ارائه بازی خوب هستند.

وی اضافه کرد: فوتبال برد و باخت دارد و هواداران باید صبر و طاقت خود را بالاتر ببرند. شرایط پرسپولیس فعلا این است و کار دیگری نمی توان کرد.

پروین افزود: استیلی نمی تواند شق القمر کند، بیچاره چند تا بازیکن زخمی دارد و یکی دو بازیکن هم محروم هستند که این باعث شده جمع بازیکنان ما 14 نفر هم نشود ولی امیدوارم در این شرایط تیم نتیجه خوبی بگیرد.

وی درباره شرایط نصرتی تاکید کرد: سردار رویانیان اعلام کرد به صلاح نیست نصرتی برگردد و ماهم تابع باشگاه هستیم.

وی در پایان گفت: مشکل میثاق معمارزاده هم تقریبا حل شده ولی باید اجازه دهید بیشتر در این خصوص صحبت شود.

هفتادوسومین دربی شهر تهران روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این مسابقه که نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی است، از ساعت 16:15 آغاز خواهد شد.