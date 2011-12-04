بهره برداری از 5 طرح مهم ورزشی در رباط کریم همزمان با دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر ، بیژن سلیمان پور صبح امروز از اماکن و پروژه های ورزشی شهری و روستایی شهرستان رباط کریم بازدید کرد .

سالن ورزشی مرحوم محمدی ، مجموعه ورزشی آزادگان ، سالن ورزشی عطر یاس و مجموعه ورزشی شهدای روستای وهن آباد از جمله اماکنی بود که مورد بازدید سلیمان پور قرار گرفت .

فرماندار رباط کریم در این بازدید با بیان اینکه شهرستان رباط کریم دارای جوانان مستعد و افتخار آفرینی در عرصه های ورزشی است ، گفت : هرچند امکانات موجود جوابگوی جوانان و ورزشکاران شهرستان نیست ، اما ماههای اخیر اقدامات خوبی برای احداث و تجهیز مکانهای ورزشی انجام گرفته است .

سلیمان پور از بهره برداری از پنج پروژه ورزشی در دهه فجرامسال خبر داد و افزود : ساختمان اداری اداره ورزش و امورجوانان ، خانه شطرنج ، سالن شمشیر بازی ، زمین چمن فوتبال و سالن وزنه برداری از جمله طرحهایی است که به بهره برداری خواهد رسید .

وی ادامه داد : احداث زمین چمن فوتبال از مصوبات دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری به شهرستان رباط کریم و احداث خانه شطرنج و سالن شمشیر بازی از مصوبات دور سوم سفر بوده است .