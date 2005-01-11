تا پايان سال جاري مقالات علي اصغر دادبه درباره ي " حافـــــظ " مكتوب مي شود





اين پژوهشگر ادبي و استاد زبان و ادبيات فارسي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با اعلام خبر فوق افزود : تا امروز ، اين مقالات و يادداشت ها در دو جلد گرد آمده اند ، احتمال مي دهم در آينده با افزايش اين مقالات ، جلد سومي هم در راه باشد ، اما فعلا در دو جلد پيش بيني شده است .



علي اصغر دادبه تصريح كرد : در اين كتاب دو جلدي ، شمول معنايي شعر خواجه ي شيراز و تاويل هاي يك سو نگرانه را مد نظر قرار داده ام ، به اعتقاد من خصلت هنر و ادبيات ، از جمله شعرحافظ در اين است كه تحت ضوابطي ، بيش از يك معنا و مفهوم را به مخاطب خود القاء مي كند ، البته باز هم تاكيد مي كنم كه اين اتفاق بر اساس ضوابطي صورت مي گيرد ، نه اين كه هركس با هر ميزان درك و شناخت ، هر چه به تصور خودش صحيح باشد ، به زبان بياورد .



دو جلدي تازه ي علي اصغر دادبه را نشر جامي تا قبل از فرارسيدن سال 84 منتشر مي كند .



گفتني است اين استاد فرهيخته ي ادبيات ، به تازگي عمل جراحي قلب انجام داده است ، گروه فرهنگ و ادب خبرگزاري مهر براي وي آرزوي صحت و سلامت دارد .