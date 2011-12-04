وضعیت حقوق بشر در افغانستان ملال آور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این سازمان ها و گروههای حقوق بشری با انتشار بیانیه ای نبود پیشرفت در زمینه حقوق بشر پس از سقوط طالبان را تقبیح کرده و خواستار بهبود اوضاع در این زمینه شدند.

این بیانیه در حالی است که نمایندگان 85 کشور و 16 سازمان بین المللی قرار است در بن پایتخت آلمان در نشستی تحت عنوان "بن 2" گردهم جمع شوند و درباره آینده امنیت در افغانستان گفتگو کنند.

"براد آدامز" مدیر بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر در نیویورک گفت: در حالی که بهبودهای در زمینه حقوق بشر مشاهده شده، اما وضعیت هنوز با ضعف مدیریت روبروست. نبود حاکمیت قانون و مصونیت پلیس و شبه نظامیان و قوانین و سیاست هایی که به زنان آسیب می رسانند و سوء استفداده هایی ناشی از درگیری ها و جنگ هنوز وجود دارد.

در بیانیه همچنین از کنفرانس بن خواسته شده تا به اوضاع بد بکند.

در بیانیه افزوده شده است: رهبران و فعالان زن باید با قدرت لابیگری کنند و بتوانند در کنفرانس نمایندگی کنند.

در این بیانیه همچنین از نیروهای خارجی نیز انتقاد شده و آمده است: برخی از واحدهای ارتش آمریکا به فرماندهان شبه نظامی سوء استفاده کننده کمک می کنند و این در حالی است که برنامه پلیس محلی افغانستان که پشتیبانی آمریکا را دارد اشکال جدیدی از گروههای مسلح را بوجود آورده که بصیرت مسئولیت کافی ندارند.

همچنین در بیانیه ای جداگانه از سوی 14 سازمان مدنی افغانستان از وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در این کشور ابراز ناخرسندی شده است.