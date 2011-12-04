کاروان 3 میلیون نفری عاشقان حسینی در راه مشهد/ حرم آغوش گشوده است

به گزارش خبرنگار مهر، دیار امام رضا(ع) در روزهای منتهی به عاشورای سرور و سالار شهیدان مملو از زائران و دلباختگانی است که برای عرض تسلیت به محضر امام هشتم(ع) روانه مشهد شده اند.

مشهد غرق در اندوه

خیمه های حسینی در همه خیابانهای پایتخت معنوی ایران به چشم می خورند، جوانانی پر شور و پیر غلامانی که به شوق ستاندن عطش از رهگذران، چای تعارف می کنند.

چند سالی است که این رسم حسنه در مشهد فراگیر شده است، رخدادی مبتنی بر اظهار ارادت به ساحت قدسی اراتمندان شهید نینوا که میمهان سالار پاکش امام رضا(ع) هستند.

مشهد و بارگاه ثامن الائمه (ع) در روزهای دهه اول محرم، پروانه شعله هایی است که از سراسر مهین اسلامی زبانه می کشند تا وفاداری شان را به مسافران معراج روز عاشورا ثابت کنند.

این افتخار هزاره ای است که توفیق جنب و جوش زاید الواصفی را به مردم این شهر بخشیده است.

امسال هم مشهد با بکارگیری همه ظرفیت ها و امکانات خود آماده پذیرایی از میلیونها زائر است که در قالب دو هزار هیئت مذهبی و سینه زن و هزاران کاروان عزاداری وارد این شهر می شوند.

به همین مناسبت سیمای مشهد رنگ حزن به خود گرفته است، کتبیه ها و بیرق ها و علم و کتل ها بوی عزا و اندوه و ماتم دارد.

نوای بغض شکن مداحان نیز در همه مساجد و تکایای مشهد به گوش می رسد.

رضا حمیدزاده از شهروندان مشهدی می گوید: شلوغی ایام محرم برای ما یک حس مطلوب ایجاد کرده است.

وی یادآوری می کند: مشهدیها برای ارائه خدمت به امام سوگوار خود همه تلاششان را بکار می گیرند.

وی تاکید کرد: مسئولان باید طرحهای ترافیکی را بهتر اجرا کنند تا ضمن هدایت دسته های عزاداری، مردم دچار مشکل در تردد نشوند.

زهرا مطلبی خانه دار هم می گوید: روزهای سراسر اندوه تاسوعا و عاشورای حسینی برای مردم مشهد که میزبان، هیئت های سینه زن هستند، توفیق زیادی است که قدردان آن هستند.

وی یادآور می شود: باید تلاش کرد که با بهترین شرایط میهمانان آقا استقبال و بدرقه شوند.

ستاد تسهیلات

فرماندار مشهد به مناسبت ایام سوگواری، ستاد تسهیلات خود را فعال کرده است. ماموریت این ستاد، ایجاد آماده باش کامل در هتلها، مهمانپذیر ها و مسافرخانه های شهر است.

نظارت بر حسن اجرای تعرفه ها هم به عهده فرمانداری گذاشته شده است، هر چند 90 در صد هیئتهای مذهبی دارای حسینیه مشخص و یا مکان هماهنگ شده هستند.

فعال سازی مراکز بهداشتی و درمانی و فراهم آوردن و پیش بینی آرد، مواد غذایی و سایر نیازهای زائران در کمیته های ستاد تسهیلات پیش بینی شده است.

مشهد در شامگاه عاشورا، درست پس از لحظات شام غریبان و قرائت خطبه، شاهد بیشترین ازدحام در پایانه های مسافربری و ایستگاه قطار است، قطعا مسئولان چاره ای خواهند کرد تا غبار معطلی و آزار بر خستگی آنان افزوده نشود.

حرم آغوش گشوده است

معاونت اماکن آستان قدس رضوی برای ارائه خدمات مطلوبتر به زائران 6 هزار خادم خود را به طور شبانه روزی فرا خوانده است.

در سالهای اخیر فضای موجود حرم مطهر تا یک میلیون متر مربع گسترش یافته است، اما هیئتها همچنان بر ورود به صحن انقلاب اصرار دارند، برای تحقق این خواسته تهمیداتی اندیشیده شده است که با همکاری هیئتها اجرا می شود.

از سوی آستان قدس رضوی علاوه بر اجرای خطبه عاشورا و بر پایی شام غریبان حسینی که توسط خادمان انجام می شود، صدها برنامه سخنرانی و مرثیه سرایی نیز تدارک دیده شده است که مخاطبان فروانی را به سوی خود می کشد.

مشهدیهای مغموم

مشهدیها که از هیئتهای قدیمی کشور هستند خود صدها هیئت را اداره و دهها هزار جوان را سازماندهی کرده اند.

مشهدیها ظهر عاشورا از خیابانهای منتهی به حرم مطهر وارد صحن می شوند و پس از عزداری برای پذیرایی به مساجد شهر بر می گردند.

اجرای سنتی عزاداری از رسوم ماندگار هیئتهای ریشه دار مشهدی است.

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گزارش: محمد ابراهیمی