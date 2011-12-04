  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

چشمه سری در گفتگو با مهر:

مصدومیت اولادی جدی نیست/ وضعیت کریمی خوب است

مصدومیت اولادی جدی نیست/ وضعیت کریمی خوب است

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس اعلام کرد: اولادی مچ پایش صدمه ندیده، بلکه این بازیکن از ناحیه کشکک مصدوم شده، مصدومیتی که چندان جدی نیست.

فرج الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کشکک زانوی اولادی ضربه خورده و ما فردا وی را مجددا معاینه خواهیم کرد. شکر خدا مچ پای اولادی دوباره مصدوم نشده و می توان گفت مصدومیتش جدی نیست.

وی در مورد وضعیت علی کریمی اظهار داشت: وضعیت این بازیکن هم خوب است و سعی می کنیم با ریکاوری وی را آماده دیدار با استقلال کنیم.

پزشک تیم پرسپولیس در پایان گفت: هاشمیان از فردا زیر نظر بدنساز کار می کند و ما کار پزشکی با وی نداریم.

هفتادوسومین دربی شهر تهران روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این مسابقه که نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی است، از ساعت 16:15 آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1476649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها