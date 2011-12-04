مصدومیت اولادی جدی نیست/ وضعیت کریمی خوب است

فرج الله چشمه سری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کشکک زانوی اولادی ضربه خورده و ما فردا وی را مجددا معاینه خواهیم کرد. شکر خدا مچ پای اولادی دوباره مصدوم نشده و می توان گفت مصدومیتش جدی نیست.

وی در مورد وضعیت علی کریمی اظهار داشت: وضعیت این بازیکن هم خوب است و سعی می کنیم با ریکاوری وی را آماده دیدار با استقلال کنیم.

پزشک تیم پرسپولیس در پایان گفت: هاشمیان از فردا زیر نظر بدنساز کار می کند و ما کار پزشکی با وی نداریم.

هفتادوسومین دربی شهر تهران روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این مسابقه که نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی است، از ساعت 16:15 آغاز خواهد شد.