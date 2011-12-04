مسئولین شهری برای ارتقاء فرهنگ دینی در مشهد بیشتر هزینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، غلام رضا بصیری پور ظهر یکشنبه در سخنان پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در بحث فرهنگی تحول مطلوبی در مشهد اتفاق افتاده افزود: در دوسال اخیر اعتبارات فرهنگی 10 برابر افزایش یافته است ولی کارهای که انجام شده در حد مطلوب نبوده است.

بصیری پور در خصوص بی اهمیتی نسبت به عید غدیر افزود: سال جاری این عید توسط سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد به صورت مطلوب برگزار نشد.

وی ادامه داد: نداشتن بودجه و پاسخگو نبودن حوزه فرهنگی شهرداری در خصوص بزرگداشت عید غدیر ناشی از غفلت و بی اهمیت جلوه دادن این واقعه است.

وی با بیان اینکه امروز جهان می خواهد این واقعه عظیم را از ذهن مسلمانان پاک کند اظهار کرد: عدم سرمایه و هدف گذاری در راستای این عید والا سبب می شود دشمنان با تبلیغات منفی غدیر را از ذهن و دل مسلمین محو کنند.

بصیری پور با بیان اینکه یک میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد اما غدیر غریب است تاکید کرد: کسی که در راستای گرامیداشت این واقعه کوتاهی می کند صلاحیت برنامه ریزی در این راستا را ندارد.

وی با بیان این مطلب که سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد تاکنون اقدامات فرهنگی خوبی را انجام داده است تصریح کرد: در خصوص عید غدیر به عنوان بزرگ ترین عید مسلمین حتی پنج درصد نیز در حوزه فرهنگی شهرداری هزینه نشد.

وی با بیان اینکه عید غدیر، نیمه شعبان و نوروز بزرگ ترین اعیاد هستند افزود: متاسفانه در زمینه غدیر کوتاهی شد و هیچ گونه اقداماتی که شایسته این روز است انجام نگرفت.

بصیری پور ادامه داد: واقعه غدیر آن قدر مهم است که بزرگان دین و ائمه در مورد آن سخنان زیادی گفته اند و حتی آنان تاکید کرده اند که خدا هیچ روزی را با حرمت تر از غدیر خلق نکرده است.

وی افزود: امیدواریم که برنامه های عاشورا و تاسوعا و مناسبت های مذهبی دیگر در این ایام به نحوی شایسته از سوی مسئولین شهری و نهادهای فرهنگی برگزار شود که در شان مشهد و پایتخت معنوی ایران نیز باشد.