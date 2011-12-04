تسلط کارشناسان تقسیمات کشوری به فرهنگ مناطق ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال منکرسی صبح یکشنبه در گردهمایی کارشناسان تقسیمات کشوری استانداری و فرمانداریهای تابع که در سالن جلسات حوزه معاونت سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد، گفت: تسریع در انجام امور مردم دربحث انتزاع و الحاق تقسیمات استانی باید بر اساس قانون و مراجعه به وجدان انسانی سرلوحه کار کارشناسان باشد.

وی افزود: مسلط بودن کارشناسان تقسیمات کشوری به علم جغرافیا، تاریخ و فرهنگ منطقه ضروری است.

در ادامه این جلسه، هومان بهرامی، مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری نیز به تشریح و تبیین کاملا شفاف قوانین وزارت کشور در زمینه تقسیمات کشوری و استانی و اهم فعالیتهای صورت گرفته استانی در این راستا پرداخت.

در پایان صدیقی به ضرورت و اهمیت تولید مدیریت و تحلیل سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) پرداخت.

