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۱۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۳:۴۷

علیرضا نادی:

عملکرد ایران در جام جهانی راضی کننده بود

عملکرد ایران در جام جهانی راضی کننده بود

کاپیتان تیم ملی والیبال ایران گفت عملکرد این تیم در مسابقات جام جهانی راضی کننده بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه در یازدهمین و آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر یک (13 بر 25)، (17 بر 25)، (25 بر 20)، (18 بر 25) مقابل ایتالیا تن به شکست داد و با 6 شکست و پنج پیروزی در جایگاه نهم این مسابقات که با حضور 12 تیم برگزار شد، قرار گرفت.

علیرضا نادی در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: این تورنمنت بسیار بلندمدت بود و ما کمی خسته شدیم. بیشتر بازی‌ها ساعت 11 صبح (به وقت ژاپن) بود و بر کیفیت عملکرد ما تاثیر گذاشت. ما در مجموع از عملکردمان رضایت داریم. می دانیم که می توانیم بهتر از این بازی کنیم.

کد مطلب 1476652

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