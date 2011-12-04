عملکرد ایران در جام جهانی راضی کننده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه در یازدهمین و آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های جام جهانی والیبال و انتخابی المپیک با نتیجه 3 بر یک (13 بر 25)، (17 بر 25)، (25 بر 20)، (18 بر 25) مقابل ایتالیا تن به شکست داد و با 6 شکست و پنج پیروزی در جایگاه نهم این مسابقات که با حضور 12 تیم برگزار شد، قرار گرفت.

علیرضا نادی در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: این تورنمنت بسیار بلندمدت بود و ما کمی خسته شدیم. بیشتر بازی‌ها ساعت 11 صبح (به وقت ژاپن) بود و بر کیفیت عملکرد ما تاثیر گذاشت. ما در مجموع از عملکردمان رضایت داریم. می دانیم که می توانیم بهتر از این بازی کنیم.