1000 مدرسه لرستان هوشمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی ماکنعلی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: هدف ما هوشمندسازی هزار مدرسه استان تا پایان سال تحصیلی جاری است.

وی خواستار مشارکت دستگاههای مختلف برای اجرای مصوبه هوشمندسازی مدارس شد و بیان داشت: در این راستا سه میلیارد تومان برای هوشمندسازی مدارس استان در نظر گرفته شده که از این میزان دو میلیارد تومان از محل منابع ملی و یک میلیارد تومان از محل منابع استانی اختصاص یافته است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان تصریح کرد: در این راستا تا کنون 413 مدرسه استان به شبکه ملی وصل شده است.

ماکنعلی همچنین به آخرین ارزیابی ها در زمینه رشد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه استان اشاره کرد و گفت: مطابق نتایج امتحانات سال سوم متوسطه لرستان طی سه سال گذشته در رشته علوم تجربی هفت پله صعود داشته است.

وی ادامه داد: این در حالیست که در رشته علوم انسانی 11 پله و رشته ریاضی پنج پله صعود داشته ایم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: در این راستا به منظور حفظ روند صعودی کنونی برنامه ریزی برای تشکیل کلاسهای تقویتی و کنکور در مدارس مقطع متوسطه صورت گرفته است.

ماکنعلی همچنین به اجرای سیستم 3- 3 - 6 در مدارس اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای تغییر نظام آموزشی جدید سال آینده 25 هزار و 800 دانش آموز پایه پنجم لرستان به پایه ششم می روند.

وی تصریح کرد: با این تفاسیر ما در سال آینده تحصیلی دانش آموز مقطع اول راهنمایی نخواهیم داشت.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان یادآور شد: به تدریج تا سال تحصیلی 97- 96 نظام آموزشی جدید به صورت کامل در استان استقرار خواهد یافت.

ماکنعلی با بیان اینکه پیش بینی فضا، نیروی انسانی و تجهیزات لازم برای تغییر نظام آموزشی شده است عنوان کرد: در این راستا کمیته اجرایی تحول نظام آموزشی در آموزش وپرورش استان تشکیل شده است.