به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جوان عاشورایی هزاران نفر از دانشآموزان مدارس قم در قالب دستههای باشکوه سینهزنی، از میدان روحالله در جوار بیت قدیمی امام خمینی(ره) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) به عزاداری و سینهزنی پرداختند.
هیئتهای مذهبی دانشآموزی پس از حضور در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حماسه شورانگیزی از عزاداری را به نمایش گذاشتند.
در این مراسم که حجتالاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س)، حجتالاسلام عباس اسکندری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اسلامی و مسئولان آموزش و پرورش و جمع قابل توجهی از زائران و مجاوران کریمه اهل بیت(ع) شرکت داشتند، حضور هیئتهای مذهبی دانشآموزی به قدری گسترده و باشکوه بود که باعث تعجب مسئولان و مردم شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم در پایان این مراسم باشکوه ضمن تقدیر و تشکر از تمامی هیئتهای مذهبی دانشجویی و دستاندرکاران برگزاری مراسم عزاداری، اظهار داشت: در سالهای گذشته فقط در روزهای تاسوعا و عاشورا دستههای مختلف به عزاداری و سینهزنی میپرداختند اما امسال روز هشتم محرم هیئتهای دانشآموزی صحنه شورانگیزی را ایجاد کردند.
حجتالاسلام عباس اسکندری با اشاره به شرایط سخت هجمه فرهنگی دشمنان علیه مکتب شیعه، خطاب به جوانان گفت: اگر آن روز در صحنه کارزار عاشورا حضور نداشتید که حضرت علی اکبر و امام حسین(ع) را یاری کنید امروز میتوانید با ورود در صحنه و حفظ و پایبندی به ارزشهای اسلامی راه حضرت علی اکبر را طی کنید و پیام عاشورا را به جهانیان برسانید.
وی ادامه داد: شما جوانان امید اسلام و انقلاب و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مراجع و حوزههای علمیه هستید و نقش بسزایی در ترویج فرهنگ عاشورا در جهان دارید و امیدوارم در این مسیر نقشآفرینی کنید.
با حضور هزاران نفر صورت گرفت/
حماسه شورانگیز هیئتهای دانشآموزی قم در روز جوان عاشورایی
قم - خبرگزاری مهر: همزمان با روز هشتم محرم مراسم بزرگداشت یاد و خاطره رشادتهای حضرت علی اکبر(ع) در قالب دستههای باشکوه عزاداری و تجمع عاشورایی هزاران نفر از دانشآموزان در قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جوان عاشورایی هزاران نفر از دانشآموزان مدارس قم در قالب دستههای باشکوه سینهزنی، از میدان روحالله در جوار بیت قدیمی امام خمینی(ره) تا حرم مطهر حضرت معصومه(س) به عزاداری و سینهزنی پرداختند.
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