همایش آموزشی نقش اخلاق حرفه ای در مشاغل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش آموزشی نقش اخلاق حرفه ای در مشاغل با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و موسسه کار و تامین اجتماعی و با حضور مدیران منابع انسانی بخشهای خصوصی و دولتی استان در سالن اجتماعات اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز برگزار شد.

این همایش با موضوع شناخت، رعایت و اجرای رئوس مراتب و ضوابط " اخلاق حرفه ای " در همه رشته های تولیدی-خدماتی بویژه فعالیتهایی که مستقیماً با انسان سروکار دارد برگزار شد.

در ادامه این همایش؛ مهندس پرهیزگار سخنران ویژه همایش ضمن ارائه تعریفی از اخلاق حرفه ایی اظهار داشت: بدلیل آنکه رعایت اخلاق حرفه ای پیشرفت فردی و سازمانی را برای شاغلین سبب می شود از این رو همه تلاشها در دنیا برای نزدیک تر کردن مدیریت و اخلاق حرفه ای صورت می گیرد.

وی با بیان این مطلب که می بایست از علل افت اخلاق حرفه ای در سازمانها جلوگیری کرد گفت : همانطور که عامل و منابع انسانی در اقتصاد سازمانها و موفقیت آنها موثر است به همان نسبت آموزش و روحیه دادن به انسانها و داشتن اخلاق حرفه ای مطرح و شاخص است.

پرهیزگار افزود: اخلاق حرفه ای در سازمان به فرهنگ سازمان و فرهنگ محیط نیز وابستگی زیادی نشان می دهد ؛ هم از حیث تبیین ارزشها و هم از جهت رعایت هنجارها ، نکته ای که حائز اهمیت است نقش آموزش ،‌ترویج و تبلیغ در تحقق اخلاقیات است.

گفتنی است دیگر سخنران این همایش، مهندس کیا نیز در ادامه این همایش مباحثی در زمینه مسئولیتهای سازمانها در ارائه رفتار حرفه ای و نقش اخلاق حرفه ای در پیشبرد اهداف و موفقیت سازمان ارائه کردند.

