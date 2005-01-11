سيمين دخت وحيدي : رسانه ملي بايد خانه همه اهل قلم و ادب باشد/ رسانه ي ملي نبايد تريبون تبليغي يك فرد يا انجمن خاص ادبي شود





اين شاعر و نويسنده كه به تازگي شعري با موضوع " خليج فارس " سروده است ، در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، با بيان مطلب فوق افزود : شامگاه ديروز ، برنامه اي در راديو پيام در حال پخش بود و گوينده ي آن كه در شوراي شعر و موسيقي صدا و سيما ، سمت دارد ، شعرواره اي ضعيف و سطحي از يك دختر جوان خواند و پس از كلي تعريف و تمجيد ، ازآن به عنوان اثري قوي نام برد و همان لحظه ، آن شعر به صورت " ترانه " همراه با آهنگ پخش شد .







سيمين دخت وحيدي كه صاحب ده ها شعر و سرود در حوزه ي ادبيات دفاع مقدس ، انقلاب اسلامي و موضوعات ارزشي و فرهنگي است ، تصريح كرد : گوينده ي محترم ، شاعر آن اثر ضعيف را عضو " دفتر شعر جوان " خواند ! يعني مجموعه اي كه گوينده يا ميهمان ديشب برنامه در راديو پيام ، علاوه بر شوراي شعر و موسيقي صدا و سيما ، در آنجا هم مسئوليت و سمت دارد و مستقيما از رسانه ي يك كشور ، تبليغ يك مجموعه ي خصوصي را مي كند ! آيا اين عمل از ديد فرهنگي و رسانه اي قابل نقد و اعتراض نيست ؟ جداي اين كه شعر ياد شده بسيار نااميد كننده و حاوي مطالب ياس آور و ... بود و نمي دانم چرا اصولا فقط بايد اينگونه آثار ترانه و تبليغ شوند ؟!







اين شاعر و نويسنده در ادامه گفت و گو با مهر ياد آور شد : شعر مورد نظر ( بنا به گفته گوينده ) خيلي عجولانه ساخته شده و به آهنگساز سفارش داده شده است و كل اين كارها شايد در كمتر از يك هفته صورت گرفته ، جالب توجه است كه بنا بر گفته ي گوينده ، هفته ي بعد هم ترانه ي ديگري از همين دختر جوان كه عضو همان دفتر است ، از راديو پخش خواهد شد !





سيمين دخت وحيدي اضافه كرد : مي خواهم بدانم با وجود تغيير و تحول درمديريت شوراي شعر و موسيقي صدا و سيما ، باز هم صرفا بايد براي يك نفر يا يك جاي خاص تبليغ گسترده شود ؟ و يا اين كه رسانه بايد در اختيار همه ي اهل ادب و قلم قرار بگيرد ؟ من تصور كردم كه با مديريت جديد ، اين شورا از انحصار خارج مي شود ، اما متاسفانه مي بينم كه همان روند انحصاري قبلي در حال تداوم است .







من تصور كردم كه با مديريت جديد ، اين شورا از انحصار خارج مي شود ، اما متاسفانه مي بينم كه همان روند انحصاري قبلي در حال تداوم است .



سيمين دخت وحيدي

وحيدي گفت : به اعتقاد من ، همه ي شاعران و اهالي ادبيات ، بايد نسبت به چنين كارهاي ناپسندي اعتراض كنند ، ما بايد شاهد اين باشيم كه براي همه ي شعرها و اهالي ادب - اگر قراراست تبليغ شود - اين تبليغ يكسان و عادلانه باشد ، تبليغ افراطي براي يك شعر يا يك چهره ي جديد در حوزه شعر ( نمونه اي كه ذكر كردم ) براي شنونده شائبه ي تبليغ ويژه وخصوصي را به وجود مي آورد ، آن هم براي دو هفته ي متمادي از رسانه اي ملي ! در حالي كه ترانه ها و شعرهاي قوي تري هم هست كه نه خوانده مي شود و نه نام شاعر آن در برنامه هاي راديو - تلويزيوني ذكر مي شود ! آيا اين عملكرد ، اعجاب برانگيز نيست ؟ در حالي كه چندين بار نام يك نفر همراه با يك مجموعه ي خصوصي از رسانه اي ملي پخش مي شود !





اين شاعر و نويسنده اضافه كرد : من مخالف تبليغ براي شعر و ادب نيستم ، اما تبليغ ، اندازه و جايي دارد و درست است كه گفته اند : هر چيز به جاي خويش نيكوست ... نه اين كه كسي براي كار و انجمن خودش در رسانه ي عمومي تبليغ كند .







تبليغ افراطي براي يك شعر يا يك چهره ي جديد براي شنونده ، شائبه ي تبليغ ويژه وخصوصي را به وجود مي آورد ، آن هم براي دو هفته ي متمادي از رسانه اي ملي !

سيمين دخت وحيدي در خصوص همكاري خودش با شوراي شعر و موسيقي سازمان صدا و سيما گفت : از سوي يك مسئول درهمان واحد ، براي من ابلاغ همكاري آمده است ، اما وقتي كه مي بينم جو حاكم در آن شورا فقط در اختيار عده اي خاص و يك انجمن است ، طبيعتا نمي توانم حركتي كنم ، زيرا آثار امثال من كنار زده مي شود ، قبلا هم اين وضع پيش آمده ، يعني تعدادي از شعرهاي من و ديگران براي سرود ، تصويب شده و بعدها راه به بايگاني سازمان برده است ! كساني هم از همان واحد با من تماس گرفته اند و از من خواسته اند كه نسبت به وضع موجود اعتراض كنم ، در حالي كه واقعا من به فكر آثارخودم و حق تضييع شده ام نيستم ، اما وقتي اين مسائل را ( نمونه اي كه ذكر كردم ) مي بينم ، ديگر نمي توانم ساكت باشم ، حتي اگر طرفين از دوستان من باشند ، چون احساس مي كنم اصل ادبيات و فرهنگ ، ضربه مي بيند .