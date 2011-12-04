فصلنامه خاص زنان در هرمزگان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، پری صیادی با اعلام اینکه تدوین فصلنامه آموزشی-پژوهشی در دستور کار این حوزه قرار دارد، گفت: متاسفانه پژوهشهای حوزه زنان در هرمزگان بسیار ناچیز بوده و فصلنامه‌‌ای خاص نیز در این حوزه در هرمزگان وجود ندارد.

صیادی اظهار داشت: در راستای این مهم تاکنون اداره کل ارشاد اسلامی قول مساعد در مشارکت برای تدوین یک فصلنامه آموزشی-پژوهشی داده اند و از اصحاب رسانه نیز انتظار داریم در این حوزه دیدگاه ها و نظرات خود را اعلام کنند.

وی عنوان کرد: برای راه اندازی یک فصلنامه آموزشی-پژوهشی خاص در حوزه زنان با توجه به حساسیت خاصی که در مسائل بانوان وجود دارد، برای تصمیم گیری در حوزه زنان مدیران و متولیان اجرایی استان مورد استفاده قرار گیرد بنابراین استفاده از دیدگاه های رسانه ها برای ما حائز اهمیت است.

مدیر کل امور بانوان استانداری هرمزگان بیان داشت: برنامه های حوزه زنان با رویکرد پژوهش محوری دنبال خواهد شد بنابراین تدوین این فصلنامه نیز با استفاده از پژوهشهای محققان و اعضای هیئت علمی که در این حوزه صاحب نظر هستند، استفاده خواهد شد.

صیادی افزود: اما نقش رسانه در تحریک محققان دانشگاهی به حساسیت حوزه بانوان بخصوص مسئله اشتغال آنها ضروری است که با نگاه پژوهشی به این موضوع اهداف امور بانوان را دنبال کنند.

وی عنوان کرد: در راستای تدوین فصلنامه آموزشی - پژوهشی حوزه زنان جلسه آتی با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام خواهد شد.